    हाथरस में रामलीला देख रहे थे लोग, अचानक से मंच पर चढ़ा युवक करने लगा अजीब हरकतें; मच गई अफरातफरी

    By Jagran News Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 11:57 AM (IST)

    हाथरस में रामलीला के दौरान एक नशे में धुत युवक त्रिशूल लेकर मंच पर चढ़ गया जिससे अफरा-तफरी मच गई। इस घटना के कारण रामलीला का मंचन कुछ देर के लिए रोकना पड़ा। युवक ने मंच पर अजीब हरकतें की जिससे दर्शक और कलाकार घबरा गए। पुलिस ने तुरंत हस्तक्षेप करके युवक को हिरासत में ले लिया जिसके बाद रामलीला का मंचन दोबारा शुरू हो सका।

    हाथरस में रामलीला के दौरान एक नशे में धुत युवक त्रिशूल लेकर मंच पर चढ़ गया।

    जागरण संवाददाता, हाथरस। रामलीला मैदान में चल रहे रामलीला कार्यक्रम के दौरान एक अजीब घटना घटी। एक नशे में धुत युवक त्रिशूल लेकर मंच पर चढ़ गया, जिससे अफरा-तफरी मच गई। इस घटना के कारण कुछ देर के लिए रामलीला का मंचन रोकना पड़ा।

    रामलीला के दौरान हंगामा, नशे में धुत युवक त्रिशूल लेकर मंच पर चढ़ा

    युवक देर रात मंचन के दौरान अचानक मंच पर पहुंचा और एक कलाकार से त्रिशूल ले लिया। युवक मंच पर अजीब हरकतें करने लगा, जिससे दर्शकों और कलाकारों में खलबली मच गई। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने तुरंत हस्तक्षेप किया और युवक के हाथ से त्रिशूल लेकर उसे रोकने का प्रयास किया। पुलिस ने युवक को नियंत्रित किया और काफी समझाने-बुझाने के बाद उसे मंच से नीचे उतारा।

    पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया और रामलीला का मंचन दोबारा शुरू हो सका। इस पूरे घटनाक्रम का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें युवक की हरकतें और पुलिस की कार्रवाई साफ देखी जा सकती है। 