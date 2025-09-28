हाथरस में रामलीला देख रहे थे लोग, अचानक से मंच पर चढ़ा युवक करने लगा अजीब हरकतें; मच गई अफरातफरी

हाथरस में रामलीला के दौरान एक नशे में धुत युवक त्रिशूल लेकर मंच पर चढ़ गया जिससे अफरा-तफरी मच गई। इस घटना के कारण रामलीला का मंचन कुछ देर के लिए रोकना पड़ा। युवक ने मंच पर अजीब हरकतें की जिससे दर्शक और कलाकार घबरा गए। पुलिस ने तुरंत हस्तक्षेप करके युवक को हिरासत में ले लिया जिसके बाद रामलीला का मंचन दोबारा शुरू हो सका।

जागरण संवाददाता, हाथरस। रामलीला मैदान में चल रहे रामलीला कार्यक्रम के दौरान एक अजीब घटना घटी। एक नशे में धुत युवक त्रिशूल लेकर मंच पर चढ़ गया, जिससे अफरा-तफरी मच गई। इस घटना के कारण कुछ देर के लिए रामलीला का मंचन रोकना पड़ा।

रामलीला के दौरान हंगामा, नशे में धुत युवक त्रिशूल लेकर मंच पर चढ़ा युवक देर रात मंचन के दौरान अचानक मंच पर पहुंचा और एक कलाकार से त्रिशूल ले लिया। युवक मंच पर अजीब हरकतें करने लगा, जिससे दर्शकों और कलाकारों में खलबली मच गई। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने तुरंत हस्तक्षेप किया और युवक के हाथ से त्रिशूल लेकर उसे रोकने का प्रयास किया। पुलिस ने युवक को नियंत्रित किया और काफी समझाने-बुझाने के बाद उसे मंच से नीचे उतारा।