डंपर के कुचलने से महिला की मौत; हाथरस के परिषदीय स्कूल में थी रसोइया

जागरण संवाददाता, हाथरस। हाथरस जंक्शन कोतवाली क्षेत्र के गांव बेहटा लक्ष्मनपुर के निकट रविवार को डंपर ने एक महिला को कुचल दिया। महिला गोबर डालने जा रही थी, तभी तेज रफ्तार डंपर ने उसे टक्कर मार दी। स्वजन उसे जिला अस्पताल ले गए, जहां डाक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया।

परिषदीय स्कूल में रसोइया का काम करती थी महिला 36 वर्षीय गीता देवी पत्नी राज बहादुर लक्ष्मनपुर गांव की निवासी थीं। वह गांव के ही परिषदीय स्कूल में रसोइया का काम करती थीं। बताया गया है कि डंपर में सरिया लदी थी और वह पास चल रहे निर्माण कार्य के लिए सामग्री लेकर आया था। हादसे की सूचना मिलने पर जिला पंचायत सदस्य मनोज बघेल और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए।