    डंपर के कुचलने से महिला की मौत; हाथरस के परिषदीय स्कूल में थी रसोइया

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 03:03 PM (IST)

    हाथरस जंक्शन कोतवाली क्षेत्र के बेहटा लक्ष्मनपुर गांव के पास एक डंपर ने गीता देवी (36) नामक महिला को कुचल दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। महिला गोबर डालने ...और पढ़ें

    महिला का फाइल फोटो।

    जागरण संवाददाता, हाथरस। हाथरस जंक्शन कोतवाली क्षेत्र के गांव बेहटा लक्ष्मनपुर के निकट रविवार को डंपर ने एक महिला को कुचल दिया। महिला गोबर डालने जा रही थी, तभी तेज रफ्तार डंपर ने उसे टक्कर मार दी। स्वजन उसे जिला अस्पताल ले गए, जहां डाक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया।

    परिषदीय स्कूल में रसोइया का काम करती थी महिला

    36 वर्षीय गीता देवी पत्नी राज बहादुर लक्ष्मनपुर गांव की निवासी थीं। वह गांव के ही परिषदीय स्कूल में रसोइया का काम करती थीं। बताया गया है कि डंपर में सरिया लदी थी और वह पास चल रहे निर्माण कार्य के लिए सामग्री लेकर आया था। हादसे की सूचना मिलने पर जिला पंचायत सदस्य मनोज बघेल और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए।

    एसडीएम सदर भी मौके पर पहुंचे

    एसडीएम सदर भी घटनास्थल पर पहुंचे और स्वजन से बातचीत की। परिवार के लोगों में मातम छा गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। गीता देवी अपने पीछे तीन छोटे बच्चे छोड़ गई हैं।