    Gold Silver Price Hike: सोने-चांदी के भाव ने तोड़े रिकॉर्ड, बाजार में सन्नाटा पर हाथरस के निवेशक खुश

    By Himanshu Gupta Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 10:43 AM (IST)

    हाथरस में सोने और चांदी की कीमतों ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 2025 में चांदी ढाई गुना और सोना डेढ़ गुना से अधिक महंगा हुआ है। शुक्रवार को चांदी ₹236,000 ...और पढ़ें

    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, हाथरस। सोना और चांदी ने इस वर्ष रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। साल 2025 में सोने के दाम डेढ़ गुने से ज्यादा बढ़े हैं। वहीं चांदी की कीमतों ने ढाई गुने से ज्यादा का इजाफा हुआ है। शुक्रवार को चांदी के भाव 236000 रुपये प्रतिकिलो के पार पहुंच गए। वहीं सोना भी 141000 रुपये प्रति दस ग्राम पार कर गए। सोना-चांदी के रिकॉर्ड बढ़ोत्तरी से निवेशकों के चेहरे खिल गए हैं। वहीं धातुओं की महंगाई से सराफा की दुकानों पर सन्नाटा पसरा है।

    वर्ष 2025 में ढाई गुना बढ़ी चांदी, सोना भी डेढ़ गुने से अधिक चढ़ा

    शुक्रवार की सुबह चांदी का भाव तकरीबन 10 हजार रुपये की तेजी से खुला। यह अब तक का सर्वाधिक मूल्य है। गुरुवार को चांदी के दाम 227000 रुपये प्रतिकिलो थे जो कि शुक्रवार को 236500 तक पहुंच गया। वहीं सोने की कीमत 1200 रुपये तेजी के साथ 141600 रुपये रहे। इस वर्ष सोने की कीमत में 62800 रुपये की बढोत्तरी हुई है। वहीं चांदी ने रिकार्ड 147750 की बढोत्तरी की है। एक जनवरी को 10 ग्राम सोने सोने की कीमत 78800 थी जबकि चांदी 88750 रुपये प्रतिकिलो थी। ऐसे में निवेशक वह लांग टर्म निवेश के मूड में दिख रहे हैं।

    निवेशकों की पहली पसंद सोना और चांदी

    सोना और चांदी निवेशकों की पहली पसंद बन गए हैं। कम समय में इनता रिटर्न शेयर, म्यूचल फंड, पीपीएफ आदि में नहीं मिल रहा है। शहर के सर्राफ मोहन लाल अग्रवाल की मानें तो चांदी की डिमांड में अभी तेजी है जिसके आगे भी बने रहने का अनुमान है। ऐसे में चांदी इस साल के आखिर तक चांदी की कीमत 2.50 लाख रुपए किलो पहुंच सकती है। वहीं सोने के बात करें अगले साल तक ये 1.50 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के पार जा सकता है।

    सोना-चांदी के तेजी के प्रमुख कारण

    अमेरिका के ब्याज दर घटाने से डालर कमजोर हुआ और सोने की होल्डिंग कास्ट कम हुई, इससे लोग खरीदने लगे हैं। रूस-यूक्रेन जंग और दुनिया में तनाव बढ़ने से निवेशक सोने को सबसे सुरक्षित निवेश मानकर खरीद रहे हैं। वहीं चांदी की बात करें तो सोलर, इलेक्ट्रानिक्स, ईवी में भारी इस्तेमाल के कारण चांदी अब सिर्फ आभूषण नहीं बल्कि कच्चा माल के तरह प्रयोग हो रही है। जानकारों की मानें तो अमेरिकी कंपनियां चांदी का भारी स्टाक जमा कर रही हैं, ग्लोबल सप्लाई में कमी से कीमतें ऊपर चढ़ीं।

    पांच दिन में 5700 रुपये सोना, चांदी 27500 महंगी हुई

    इस सप्ताह की बात करें तो पांच दिनों में सोना और चांदी की कीमत में खासा बढ़ोत्तरी हुई है। सोना 5700 रुपये महंगा हुआ है। वहीं चांदी के दाम 27500 रुपये ऊपर चढ़े हैं। इनमें दो तारीखों 24 दिसंबर और 26 दिसंबर को चांदी के भाव में पिछले दिन की अपेक्षा 10 हजार रुपयेे की तेजी आई है।

    चांदी की इंडस्ट्रियल प्रयोग बढ़ रहा है। इसके चलते खपत बढ़ गई और दामों में इजाफा हो रहा है। - अनिल अग्रवाल, सर्राफ

    साेने की कीमतों में धीरे-धीरे बढोत्तरी हो रही है जबकि चांदी फर्राटा भर रही है। दोनों ही धातुएं रिकॉर्ड तोड़ रही हैं। मुकेश अग्रवाल, सर्राफ

    कई देशों में युद्ध, डालर कमजोर होने के कारण धातुओं की कीमत बढ़ने का प्रमुख कारण माना जा रहा है। आयुष बंसल, सर्राफ

    पिछले पांच दिनों में दो बार चांदी के दाम में 10-10 हजार रुपये का उछाल आया है। यह आगे भी बरकरार रहने के आसार हैं। सुधीर जैन, सर्राफ


    इस वर्ष सोने-चांदी में बढोत्तरी

    तारीख, सोना (प्रति 10 ग्राम) , चांदी (प्रति किलो )
    एक जनवरी, 78800, 88750
    एक फरवरी, 84250, 94400
    एक मार्च, 87300, 96300
    एक अप्रैल, 93300, 102500
    एक मई, 96250, 99300
    एक जून, 97500, 99700
    एक जुलाई, 98200, 108000
    एक अगस्त, 98800, 112800
    एक सितंबर, 107000, 126400
    एक अक्टूबर- 121200, 152000
    एक नवंबर- 122300, 154500
    एक दिसंबर 130500, 176000
    ---
    एक सप्ताह के दाम-
    दिनांक, सोना (प्रति 10 ग्राम), चांदी (प्रति किलो)
    22 दिसंबर- 135900, 209000
    23 दिसंबर- 138500, 216700
    24 दिसंबर- 140700, 226400
    25 दिसंबर- 140400, 227000
    26 दिसंबर- 141600, 236500
    --