Gold Silver Price Hike: सोने-चांदी के भाव ने तोड़े रिकॉर्ड, बाजार में सन्नाटा पर हाथरस के निवेशक खुश

जागरण संवाददाता, हाथरस। सोना और चांदी ने इस वर्ष रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। साल 2025 में सोने के दाम डेढ़ गुने से ज्यादा बढ़े हैं। वहीं चांदी की कीमतों ने ढाई गुने से ज्यादा का इजाफा हुआ है। शुक्रवार को चांदी के भाव 236000 रुपये प्रतिकिलो के पार पहुंच गए। वहीं सोना भी 141000 रुपये प्रति दस ग्राम पार कर गए। सोना-चांदी के रिकॉर्ड बढ़ोत्तरी से निवेशकों के चेहरे खिल गए हैं। वहीं धातुओं की महंगाई से सराफा की दुकानों पर सन्नाटा पसरा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वर्ष 2025 में ढाई गुना बढ़ी चांदी, सोना भी डेढ़ गुने से अधिक चढ़ा शुक्रवार की सुबह चांदी का भाव तकरीबन 10 हजार रुपये की तेजी से खुला। यह अब तक का सर्वाधिक मूल्य है। गुरुवार को चांदी के दाम 227000 रुपये प्रतिकिलो थे जो कि शुक्रवार को 236500 तक पहुंच गया। वहीं सोने की कीमत 1200 रुपये तेजी के साथ 141600 रुपये रहे। इस वर्ष सोने की कीमत में 62800 रुपये की बढोत्तरी हुई है। वहीं चांदी ने रिकार्ड 147750 की बढोत्तरी की है। एक जनवरी को 10 ग्राम सोने सोने की कीमत 78800 थी जबकि चांदी 88750 रुपये प्रतिकिलो थी। ऐसे में निवेशक वह लांग टर्म निवेश के मूड में दिख रहे हैं।

निवेशकों की पहली पसंद सोना और चांदी सोना और चांदी निवेशकों की पहली पसंद बन गए हैं। कम समय में इनता रिटर्न शेयर, म्यूचल फंड, पीपीएफ आदि में नहीं मिल रहा है। शहर के सर्राफ मोहन लाल अग्रवाल की मानें तो चांदी की डिमांड में अभी तेजी है जिसके आगे भी बने रहने का अनुमान है। ऐसे में चांदी इस साल के आखिर तक चांदी की कीमत 2.50 लाख रुपए किलो पहुंच सकती है। वहीं सोने के बात करें अगले साल तक ये 1.50 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के पार जा सकता है।

सोना-चांदी के तेजी के प्रमुख कारण अमेरिका के ब्याज दर घटाने से डालर कमजोर हुआ और सोने की होल्डिंग कास्ट कम हुई, इससे लोग खरीदने लगे हैं। रूस-यूक्रेन जंग और दुनिया में तनाव बढ़ने से निवेशक सोने को सबसे सुरक्षित निवेश मानकर खरीद रहे हैं। वहीं चांदी की बात करें तो सोलर, इलेक्ट्रानिक्स, ईवी में भारी इस्तेमाल के कारण चांदी अब सिर्फ आभूषण नहीं बल्कि कच्चा माल के तरह प्रयोग हो रही है। जानकारों की मानें तो अमेरिकी कंपनियां चांदी का भारी स्टाक जमा कर रही हैं, ग्लोबल सप्लाई में कमी से कीमतें ऊपर चढ़ीं।