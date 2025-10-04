यूपी में 100 वर्ष से अधिक के 485 बुजुर्ग उठा रहे फ्री राशन, विभाग ने सत्यापन कराने के दिए निर्देश

हरदोई में पूर्ति विभाग सौ साल से अधिक उम्र के राशन कार्ड धारकों का सत्यापन कर रहा है। भारत सरकार द्वारा संदिग्ध माने गए 77676 राशन कार्डों में से 485 हरदोई के हैं। विभाग इन बुजुर्गों की जानकारी जुटाकर राशन वितरण जारी रखने की पुष्टि करेगा। आधार कार्ड डेटा में अंतर के कारण कुछ नाम सूची में आए हैं जिनका सत्यापन किया जा रहा है।

जागरण संवाददाता, हरदोई। जनपद में फ्री सरकारी राशन का प्रयोग कर रहे सौ साल के बुजुर्गों की पूर्ति विभाग की ओर से तलाश शुरू की गई हैं,ताकि उनके विषय में सही से जानकारी हो सके और उनका सत्यापन कर नियमित राशन का क्रम जारी रखा जा सके।

भारत सरकार की ओर से फ्री राशन प्राप्त कर रहे 77676 राशन कार्डों को संदिग्ध मानते हुए उनके सत्यापन के निर्देश दिए हैं। इनमें जनपद में 485 राशन कार्ड धारक ऐसे हैं, जिनकी आयु सौ वर्ष से अधिक हो चुकी है। इन कार्ड धारकों के नाम से फ्री राशन का वितरण किया जा रहा है।

विभाग ने उनको संदिग्ध मानते हुए, उनका स्थलीय सत्यापन कराने के निर्देश दिए हैं। भारत सरकार की ओर से डाटा प्राप्त होने के बाद जिला पूर्ति अधिकारी दिलीप कुमार की ओर से सभी का सत्यापन कराया जा रहा है। इसके लिए सभी पूर्ति निरीक्षकों को निर्देशित किया गया है।