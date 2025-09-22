Language
    UP Crime News: हरदोई में बाइक सवार बदमाशों ने सेल्समैन से लूटे 90 हजार रुपये, घटना से दुकानदारों में भय व्याप्त

    By Jagran News Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 01:10 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के हरदोई में मल्लावां-गोवर्धनपुर मार्ग पर बाइक सवार बदमाशों ने एक सेल्समैन से 90 हजार रुपये लूट लिए। सेल्समैन देशी शराब की दुकान बंद कर साइकिल से घर जा रहा था तभी मास्क लगाए बदमाशों ने उसे रोका और मारपीट करके रुपयों से भरा झोला छीन लिया। घायल सेल्समैन को सीएचसी में भर्ती कराया गया है।

    UP Crime News: हरदोई में बाइक सवार बदमाशों ने सेल्समैन से लूटे 90 हजार रुपये

    जागरण संवाददाता, हरदोई। चोरी व लूट की वारदातों पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। देशी शराब की दुकान बंद कर रविवार की रात साइकिल से घर जा रहे सेल्समैन के साथ बाइक सवार बदमाशों ने मारपीट कर 90 हजार रुपये लूट लिए। 

    सूचना पर पहुंचे स्वजन से उसे उसे घायलावस्था में सीएचसी में भर्ती कराया। एएसपी पूर्वी नृपेंद्र ने रात में घटनास्थल का निरीक्षण कर जल्द राजफाश करने के निर्देश दिए।

    यह है पूरा मामला

    मल्लावां के मुहल्ला छोटे चौराहे पर विवेक का देशी शराब का ठेका है। दुकान पर गोवर्धनपुर का रामजी पटेल सेल्समैन का काम करता है। सेल्समैन के मुताबिक वह रोज की तरह रविवार की रात करीब 10 बजे दुकान बंद कर घर जा रहा था। उस दिन आमदनी के रुपये उसने झोले में रखकर साइकिल के हैंडल में टांग लिए। 

    छोटे चौराहे से गोवर्धनपुर जाने वाली सड़क पर फूलमती मंदिर मोड़ एक बाइक पर तीन बाइक व्यक्ति पीछा करते आए। तीनों मास्क लगाए थे। वह जैसे ही बाइक सवारों के पास से गुजरा तो दो बदमाशों ने उसको रोकने की कोशिश की। 

    साइकिल न रोकने पर बदमाशों पकड़कर रुपयों से भरा झोला छीनने लगे। झोला न देने पर बदमाशों ने तमंचे की बट से उसके सिर पर कई वार किए। गंभीर रूप से घायल होने पर रुपये रखा झोला लूटकर बाजीगंज के रास्ते भाग गए। 

    घटना की सूचना उसने पुलिस और स्वजन को दी। सूचना पर पहुंचे स्वजन ने उसे सीएचसी में भर्ती कराया। प्रशिक्षु सीओ हरे कृष्ण शर्मा ने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर पड़ताल की। 

    पुलिस नगर की गलियों में लगे सीसी कैमरे खंगाल रही है। रात में हुई घटना से दुकानदारों में भय व्याप्त है। रात में ही एएसपी पूर्वी नृपेंद्रने भी घटनास्थल का निरीक्षण कर जल्द राजफाश करने के प्रशिक्षु सीओ को निर्देश दिए। 

    प्रशिक्षु सीओ ने बताया कि घायल का मेडिकल परीक्षण कराया गया है। तहरीर मिलने पर एफआइआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

