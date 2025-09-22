UP Crime: भांजी के प्यार में पागल मामा ने की थी भांजे की हत्या, हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा
रायबरेली में एक चौंकाने वाली घटना में एक मामा ने अपने साथी के साथ मिलकर अपने भांजे की हत्या कर दी। हत्या का कारण मामा का मृतक की पत्नी के साथ अवैध संबंध था। मामा ने भांजे को शराब पिलाकर नशे में करने के बाद गमछे से गला घोंटकर और नाले में डुबोकर हत्या कर दी। पुलिस ने मामा और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है।
जागरण संवाददाता, रायबरेली। नगराम के छतौनी में सगे मामा ने अपने साथी के साथ मिलकर भांजे की हत्या कर दी। एसीपी मोहनलालगंज रजनीश वर्मा ने बताया कि हत्या की वजह मृतक भांजे की पत्नी से मामा के अवैध संबंध थे। रामफेर को जब इसकी भनक लगी तो उसने विरोध किया, जिसके बाद आरोपी मामा ने उसको रास्ते की हटाने की ठान ली।
फिर, षडयंत्र के तहत रामफेर के सगे मामा बसंतलाल निवासी बछरांवा, रायबरेली ने अपने एक अन्य साथी के साथ मृतक के गांव पहुंचा और रामफेर को गांव के बाहर शराब पीने के लिए बुलाया, जिसके बाद मामा ने भांजे को शराब पिलाकर नशे में करने के बाद गमछे से गला घोंटा और फिर नाले के पानी में डुबोकर हत्या कर दी।
इस पूरे प्रकरण की जानकारी मृतक की पत्नी को थी और पति की हत्या वह भी करवाना चाह रही थी ताकि वह मामा के साथ रहे। पुलिस ने मोबाइल की सीडीआर के आधार पर आरोपियों तक पहुंची और मामा समेत उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया।
