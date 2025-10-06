Language
    हरदोई के SP अशोक कुमार मीणा का एक्‍शन, पुल‍िस ने पैर में गोली मार मुठभेड़ में दबोचे दो इनामी बदमाश

    By sandeep kumar pandey Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 02:23 PM (IST)

    हरदोई पुलिस ने अपराधियों पर शिकंजा कसते हुए मुठभेड़ में दो इनामी बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। एक बदमाश मोहर्रम अली घंटा चोर गिरोह का सरगना है जिस पर 25 हजार का इनाम था। दूसरे बदमाश रामलखन को मोबाइल छीनने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उनके पास से हथियार और लूटा हुआ सामान बरामद किया।

    पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा।- फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, हरदोई। एसपी अशोक कुमार मीणा ने अपराधियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। अपराध करने वाले अब पुलिस से बच नहीं पाएंगे। सोमवार की सुबह शहर और शाहाबाद कोतवाली पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। पुलिस की गोली से दो इनामी बदमाश घायल हो गए। जबकि एक को पुलिस ने भागते समय पकड़ लिया। पुलिस ने घायल बदमाशों को मेडिकल कालेज अस्पताल में भर्ती कराया है।

    सीओ सिटी अंकित मिश्रा ने बताया कि हरपालपुर के ग्राम सताैथा का मोहर्रम अली घंटा चोर गिरोह का सरगना है। विगत दिनों पांच अन्य आरोपितों के साथ कई मंदिरों से घंटे चोरी किए थे। घटनाओं को अंजाम देने के बाद से आरोपित फरार था। एसपी ने उसकी गिरफ्तारी के लिए 25 हजार का इनाम घोषित किया था।

    पुलिस टीमें आरोपित की गिरफ्तारी का प्रयास कर रहीं थी। सोमवार की सुबह सुराग मिलने पर पुलिस टीम ने बावन मार्ग स्थित बाईपास पर चेकिंग शुरू की। बाइक से आते आरोपित को रोकने का प्रयास किया। आरोपित ने पुलिस टीम पर फायर कर दिया। जवाब में पुलिस की तरफ से हुई फायरिंग में दाहिने पैर में गाेली लगने से आरोपित घायल हो गया। पुलिस टीम ने आरोपित के पास से एक तमंचा,कारतूस, बाइक बरामद की। आरोपित के विरुद्ध हरपालपुर,देहात,शहर कोतवाली मेें गैंगस्टर समेत चार मामले दर्ज हैं।

    उधर, शाहाबाद कोतवाली क्षेत्र में 29 सितंबर को बाइक सवार सहोरा गांव के अभिषेक व शाहाबद में एक महिला और पिपरिया पुल के पास पिकअप चालक का मोबाइल छीनकर भागे थे। पुलिस टीम आरोपित की तलाश में थी। सोमवार की सुब सूचना मिली कि मोबाइल छीनकर भागे आरोपितों में शाहजहांपुर के कांठ थाने के ग्राम अकररा रसूलपुर का रामलखन, रामचंद्र मिशन थाने के ग्राम रुद्रपुर का अंकित वर्मा पिपरिया पुल के पास घूूम रहा है।

    पुलिस टीम ने घेराबंदी कर आरोपितों को पकड़ने का प्रयास किया। खुद को पुलिस से घिरा देखकर पुलिस टीम पर फायर कर बाइक से भागने लगे। पुलिस टीम ने पीछा करते हुए,फायर किया तो रामलखन के दाहिने पैर में गोली लग गई। पुलिस ने उसे घायलावस्था में गिरफ्तार कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया। जबकि अंकित वर्मा को पुलिस ने मौके से पकड़ लिया।

    पुलिस ने आरोपितों के पास से एक तमंचा,दो कारतूस, एक बाइक व छीना मोबाइल बरामद किया। प्रभारी निरीक्षक आनंद नारायण त्रिपाठी ने बताया कि तीन साथियों को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

