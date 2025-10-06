हरदोई पुलिस ने अपराधियों पर शिकंजा कसते हुए मुठभेड़ में दो इनामी बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। एक बदमाश मोहर्रम अली घंटा चोर गिरोह का सरगना है जिस पर 25 हजार का इनाम था। दूसरे बदमाश रामलखन को मोबाइल छीनने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उनके पास से हथियार और लूटा हुआ सामान बरामद किया।

जागरण संवाददाता, हरदोई। एसपी अशोक कुमार मीणा ने अपराधियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। अपराध करने वाले अब पुलिस से बच नहीं पाएंगे। सोमवार की सुबह शहर और शाहाबाद कोतवाली पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। पुलिस की गोली से दो इनामी बदमाश घायल हो गए। जबकि एक को पुलिस ने भागते समय पकड़ लिया। पुलिस ने घायल बदमाशों को मेडिकल कालेज अस्पताल में भर्ती कराया है।

सीओ सिटी अंकित मिश्रा ने बताया कि हरपालपुर के ग्राम सताैथा का मोहर्रम अली घंटा चोर गिरोह का सरगना है। विगत दिनों पांच अन्य आरोपितों के साथ कई मंदिरों से घंटे चोरी किए थे। घटनाओं को अंजाम देने के बाद से आरोपित फरार था। एसपी ने उसकी गिरफ्तारी के लिए 25 हजार का इनाम घोषित किया था।

पुलिस टीमें आरोपित की गिरफ्तारी का प्रयास कर रहीं थी। सोमवार की सुबह सुराग मिलने पर पुलिस टीम ने बावन मार्ग स्थित बाईपास पर चेकिंग शुरू की। बाइक से आते आरोपित को रोकने का प्रयास किया। आरोपित ने पुलिस टीम पर फायर कर दिया। जवाब में पुलिस की तरफ से हुई फायरिंग में दाहिने पैर में गाेली लगने से आरोपित घायल हो गया। पुलिस टीम ने आरोपित के पास से एक तमंचा,कारतूस, बाइक बरामद की। आरोपित के विरुद्ध हरपालपुर,देहात,शहर कोतवाली मेें गैंगस्टर समेत चार मामले दर्ज हैं।

उधर, शाहाबाद कोतवाली क्षेत्र में 29 सितंबर को बाइक सवार सहोरा गांव के अभिषेक व शाहाबद में एक महिला और पिपरिया पुल के पास पिकअप चालक का मोबाइल छीनकर भागे थे। पुलिस टीम आरोपित की तलाश में थी। सोमवार की सुब सूचना मिली कि मोबाइल छीनकर भागे आरोपितों में शाहजहांपुर के कांठ थाने के ग्राम अकररा रसूलपुर का रामलखन, रामचंद्र मिशन थाने के ग्राम रुद्रपुर का अंकित वर्मा पिपरिया पुल के पास घूूम रहा है।