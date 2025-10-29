हरदोई में तेज रफ्तार पिकअप ने ऑटो चालक को कुचला, एक KM भागने के बाद घर में घुसा, दो घायल
उत्तर प्रदेश के हरदोई में एक तेज रफ्तार पिकअप ने ऑटो चालक को कुचल दिया और एक किलोमीटर तक भागने के बाद एक घर में जा घुसा। इस घटना में दो अन्य लोग भी घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, हरदोई। तेज रफ्तार का कहर फिर बरपा।नुमाइश चौराहे के पास एक तेज रफ्तार पिकअप डाला ने ऑटो चालक को रौंद दिया,जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।हादसे को अंजाम देकर भागे चालक की पिकअप एक किलोमीटर दूर बावन चुंगी के पास एक घर में घुस गई, जहां बाहर बाइक पर बैठे दो युवकों को टक्कर मार दी।
इस दुर्घटना में दो लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। घटना पास में लगे कैमरे में कैद हो गई है। धर्मशाला मार्ग निवासी राहुल राहुलमिश्राऑटो चलाते थे और नुमाइश चौराहे से अपने घर लौट रहे थे। बसंत लीला होटल के सामने पहुंचते ही अचानक तेज रफ्तार पिकअप डाला ने उनके ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि राहुल मिश्रा की मौके पर ही मौत हो गई।
हादसे के बाद पिकअप चालक ने वाहन को तेजी से मोड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन रफ्तार पर काबू न रहने से वह करीब एक किलोमीटर दूर बावन चुंगी के पास एक घर में घुस गया। वहां घर के बाहर बाइक पर बैठे आयुष कुमार अवस्थी और अतुल सिंह को पिकप ने टक्कर मार दी। दोनों युवक वाहन के नीचे दब गए।
स्थानीय लोग दौड़े और किसी तरह मुश्किल से दोनों को बाहर निकाला। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गईं।
मौके पर मौजूद भीड़ ने भागते पिकअप डाला चालक को घेर लिया और उसे पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। कोतवाली शहर पुलिस ने चालक रईस निवासी रसूलपुरऔरंगाबाद,थानाभावनपुर, जनपद मेरठ को हिरासत में ले लिया है।
