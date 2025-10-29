गोरखपुर में छठ पूजा के दौरान डूबने से तीन की मौत, घाट पर छाया मातम
गोरखपुर में छठ पूजा के दौरान तीन अलग-अलग घटनाओं में तीन लोगों की डूबने से मौत हो गई। गोला में अर्घ्य देते समय एक युवक पोखरे में डूबा, बड़हलगंज में एक किशोर की तालाब में डूबने से मौत हो गई, और गीडा क्षेत्र में राप्ती तट पर एक युवक डूब गया। इन घटनाओं से छठ पर्व की खुशियां मातम में बदल गईं।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। छठ महापर्व की उमंग मंगलवार की भोर में तीन परिवारों के लिए मातम में बदल गई।गोला,बड़हलगंज व गीडा क्षेत्र में अलग-अलग स्थानों पर अर्घ्य और स्नान के दौरान किशोर समेत तीन लोगों की डूबने से मौत हो गई।घटना बाद घाट पर अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों की मदद से सभी को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी।
गोला के डांडी खास गांव में मंगलवार सुबह छठव्रतियों के साथ अर्घ्य देने पहुंचे 35 वर्षीय चंदन पुत्र बाबूलाल की पोखरे में डूब गए। घटना सुबह करीब छह बजे तब हुई जब व्रती महिलआएं अर्घ्य दे रही थीं। चंदन भी अर्घ्य देने के बाद स्नान करने लगे। स्नान के दौरान पैर फिसलने से वह गहरे पानी में चले गए।ग्रामीणों ने बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक वह डूब चुका था। काफी प्रयास के बाद उन्हें बाहर निकाला गया।
गोला सीएचसी ले जाने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। ग्रामीणों के मुताबिक, चंदन के परिवार में कोई भी छठ व्रती नहीं था। मंगलवार सुबह वह श्रद्धा में पहुंचा था। डूबने की खबर सुनते ही गांव में मातम पसर गया। मृतक की पत्नी संजना मायके में छठ मनाने गई है।दूसरी घटना बड़हलगंज के अहिरौली (द्वितीय) गांव की है, जहां सकराखोर निवासी कमलेश (17) की तालाब में डूबकर मौत हो गई।
वह अपनी मौसी के घर छठ मनाने आया था। सोमवार की रात उसने मौसी के साथ अर्घ्य दिया और मंगलवार सुबह तालाब में तैरने चला गया।गांव के कुछ युवक पहले से ही तालाब में नहा रहे थे। इसी दौरान कमलेश गहरे पानी में चला गया। युवकों ने बचाने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकाला गया। गांधी इंटर कॉलेज, महुआपार में कमलेश कक्षा 11 का छात्र था।
वह तीन भाइयों में दूसरे नंबर पर था। उसकी मौत की खबर सुनते ही परिवार पर पहाड़ टूट पड़ा। मां बेहोश हो गईं और पिता का रो-रोकर बुरा हाल है।तीसरी घटना गीडा क्षेत्र में राप्ती तट पर हुई। गाहासाड़ गांव का रहने वाला अंकित पासवान उर्फ निक्कू मंगलवार की सुबह राप्ती तट पर गया था। अर्ध देने के दौरान वह गहरे पानी चले जाने की वजह से डूब गया। गीडा पुलिस ने गाेताखोरों की मदद से उसे निकाला लेकिन तब तक मौत हो चुकी थी।
