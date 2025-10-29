Rampur News: स्थानांतरण के बाद आधी रात रामपुर पहुंचे नए DM, संभाला कार्यभार
रामपुर में नए जिलाधिकारी ने आधी रात को कार्यभार संभाला। स्थानांतरण के बाद पहुंचे डीएम ने तत्काल प्रभाव से पदभार ग्रहण किया। इस प्रशासनिक बदलाव से रामपुर में विकास और सुशासन की नई उम्मीदें जगी हैं। यह घटनाक्रम रामपुर के प्रशासनिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है।
जागरण संवाददाता, रामपुर। स्थानांतरण के बाद श्रावस्ती से डीएम अजय कुमार द्विवेदी आधी रात रामपुर पहुंच गए। रात में ही उन्होंने कार्यभार संभाल लिया। मंगलवार को शासन ने रामपुर के जिलाधिकारी जोगिंदर सिंह का स्थानांतरण कर दिया था।
उन्हें विशेष सचिव नमामि गंगे एवं जलापूर्ति ग्रामीण बनाया गया है। वह करीब दो साल पहले यहां आए थे। उनके स्थान पर श्रावस्ती के जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी को रामपुर भेजा गया है। कार्यभार संभालने के बाद वह गांधी समाधि के समीप स्थित गेस्ट हाउस में ठहरे हुए हैं।
