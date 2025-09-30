UP Ration Card: यूपी में निरस्त होंगे इन लोगों के राशन कार्ड, केंद्र से आई लिस्ट पर काम में जुटा विभाग

हरदोई में जांच के दौरान 65 ऐसे राशन कार्ड धारक मिले हैं जिनका टर्नओवर 25 लाख से ज़्यादा है फिर भी वे गरीबों का राशन ले रहे थे। पांच एकड़ से ज़्यादा ज़मीन के मालिक भी मुफ्त अनाज का लाभ उठा रहे थे। सरकार ऐसे अपात्र कार्डों को रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर रही है।

राजीव शर्मा, हरदोई। प्रतिवर्ष 25 लाख का कारोबार करने वाले व्यापारी और पांच एकड़ भूमि से अधिक के मालिक भी जनपद में निश्शुल्क राशन का लाभ ले रहे हैं। डाटा के सत्यापन में इसकी पुष्टि हो गई है। ऐसे लोगों के कार्डों को निरस्त करने का कार्य विभाग ने शुरू कर दिया है।

जनपद में 770559 राशन कार्ड धारक हैं। इनमें 117211 अंत्योदय राशन कार्ड धारक और 653348 पात्र गृहस्थी के राशन कार्ड धारक हैं। वर्तमान में भारत सरकार के निर्देश पर सभी राशन कार्ड धारकों को निश्शुल्क राशन उपलब्ध कराया जा रहा है।

इनमें अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को प्रति कार्ड 35 किलोग्राम और पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारकों को प्रति यूनिट पांच किग्रा राशन दिया जा रहा है, जिसमें चावल और गेहूं दोनों शामिल हैं। भारत सरकार की ओर से राशन कार्ड के लिए मानक तय किए गए हैं, जिसमें अंत्योदय राशन कार्ड कार्ड गरीब रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को जारी किए जाते हैं।

वहीं, पात्र गृहस्थी राशन के लिए 16 मानक निर्धारित हैं, जिसमें शहरी क्षेत्र में तीन लाख रुपये से कम आय और ग्रामीण क्षेत्र में दो लाख रुपये से कम आय हो। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में परिवार के पास पांच एकड़ से कम भूमि हो, आदि मानक शामिल हैं।

भारत सरकार की ओर से आधार कार्ड में दर्ज विवरण के आधार पर समीक्षा के राशन कार्ड के अपात्रों को चिह्नित किया था, जिसकी सूची प्रत्येक जनपद को भेजी गई है, जिसका सत्यापन पर पोर्टल पर विवरण अपलोड करना है और अपात्रों के नाम सूची से डिलीट करने के निर्देश हैं। जनपद में 77,676 राशन कार्ड धारकों को अपात्रता के श्रेणी में चिह्नित किया गया था, जिसका विभाग की ओर से स्थलीय सत्यापन कराया जा रहा है।

विभाग की ओर से कराए गए सत्यापन में 65 राशन कार्ड ऐसे पाए गए हैं, जिनके धारकों के कारोबार का वार्षिक टर्न ओवर 25 लाख रुपये से अधिक है और वह उसको जीएसटी रिटर्न में भी दर्शा रहे हैं। पांच एकड़ से अधिक भूमि वाले 2379 कार्डधारक ले रहे राशन 2379 ऐसे राशन कार्ड धारक मिले हैं, जिनके परिवार के पास पांच एकड़ से अधिक भूमि हैं। इसके बावजूद वह लोग निश्शुल्क राशन का भी लाभ ले रहे थे। इसके अलावा आय के आधार पर राशन प्राप्त कर रहे कार्ड धारकों के सत्यापन में 1952 ऐसे राशन कार्ड मिले हैं, जिनकी आय निर्धारित दो लाख से अधिक पाई गई हैं। इसके अलावा 283 ऐसे कार्ड धारक मिले हैं, जो हल्के मोटर वाहन के स्वामी हैं। साथ विभाग के सत्यापन में 12 माह से राशन न लेने वाले 42 लोगों को चिह्नित कर उनके कार्ड निरस्त करने का कार्य शुरू कर दिया है।