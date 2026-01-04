Language
    हरदोई में नालियों के अंदर से होते हुए घरों को जाने वाले पेयजल कनेक्शन की हो रही तलाश, गंदे पानी से हटेगी पाइप

    By Upendra Kumar Agnihotri Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 02:42 PM (IST)

    इंदौर में दूषित पानी से हुई घटनाओं के बाद हरदोई पालिका प्रशासन हरकत में आया है। नालियों के अंदर से घरों को जाने वाले पेयजल कनेक्शनों की तलाश शुरू कर द ...और पढ़ें

    तलाशे जा रहे नालियों के अंदर से होते हुए घरों को जाने वाले पेयजल कनेक्शन।

    जागरण संवाददाता, हरदोई। इंदौर के भगीरथपुरा इलाके में दूषित पानी से लोगों के बीमार होने और कई लोगों की मौत होने का मामला प्रकाश में आने के बाद पालिका प्रकाशन हरकत में आ गया है। पालिका टीम ने नालियों के अंदर से होकर घरों को जाने वाले पेयजल कनेक्शनों की तलाश शुरू कर दी है। पालिकाध्यक्ष का कहना है कि नालियों के अंदर से होकर घरों को जाने वाले पेयजल कनेक्शनाें को ऊंचा कराया जाएगा।

    नगर पालिका परिषद हरदोई में पुरानी पाइपलाइनों के माध्यम से अभी भी पेयजलापूर्ति हो रही है। इनसे घरों में जाने वाले अधिकतर कनेक्शन नालियों में डूबे हैं, जिनमें जोड़ भी होता है।

    लीकेज की समस्या होने पर घरों में गंदा पानी पहुंचता है और दुर्गंध आती है। गंदे पानी की समस्या होती है। हालांकि समस्या होने पर लोग पालिका में शिकायत दर्ज कराते हैं, जिनका निस्तारण कर दिया जाता है।

    इसके बावजूद लोग नालियों के अंदर गंदे पानी में डूबे पाइप को ऊंचा कराने की जरूरत नहीं समझते। इसका खामियाजा लोगों को स्वयं भुगतना पड़ता है। शासन के निर्देश के बाद पालिका प्रशासन ने नालियों के अंदर होते हुए घरों को जाने वाले पाइप को दुरुस्त कराने की तैयारी शुरू कर दी है।

    शनिवार को नगर पालिका परिषद हरदोई की टीम सरायथोक पश्चिमी के पठकाना मुहल्ला में पहुंची और लोगों से नालियों के अंदर गंदे पानी में डूबे पाइप को ऊंचा कराने को कहा।

    वहीं पालिकाध्यक्ष सुखसागर मिश्र मधुर ने बताया कि जहां पर पुरानी पाइपलाइन के माध्यम से घरों को पेयजल कनेक्शन दिए गए हैं, वहां सड़क व नालियां ऊंची हो गई है, जिससे समस्या उत्पन्न हुई है।

    बताया कि सभी कर्मियों को निर्देशित किया गया है, जहां पर नालियों के अंदर से होते हुए घरों में कनेक्शन गए हैं, उसे चिह्नित किया जाए और नालियों में डूबे पाइप निकालकर ऊंचा कराया जाए।