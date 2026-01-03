हरदोई से गुजरने वाली तीन जोड़ी एक्सप्रेस ट्रेनों के रूट में बदलाव, इन स्टेशनों पर होगा ठहराव

जागरण संवाददाता, हरदोई। प्रयागराज में आयोजित होने वाले माघ मेले को ध्यान में रखते हुए रेल प्रशासन ने अपनी तैयारियों को लगभग अंतिम रूप दे दिया है। मेले के दौरान यात्रियों की अत्यधिक भीड़ और ट्रैफिक दबाव को देखते हुए रेलवे ने हरदोई से होकर गुजरने वाली कुछ एक्सप्रेस ट्रेनों के संचालन में अस्थायी बदलाव किए हैं। इन बदलावों के तहत तीन जोड़ी एक्सप्रेस ट्रेनों के ओरिजिनल और टर्मिनेशन स्टेशनों को अलग-अलग तिथियों में परिवर्तित किया गया है।

रेल प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार सहारनपुर से प्रयागराज संगम जाने वाली 14242 नौचंदी एक्सप्रेस को कई तिथियों में प्रयागराज संगम के बजाय प्रयाग रेलवे स्टेशन पर ही शॉर्ट टर्मिनेट किया जाएगा। यह ट्रेन 3, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 30 और 31 जनवरी के साथ-साथ 1, 13, 14 और 15 फरवरी को प्रयाग स्टेशन पर समाप्त होगी। इन दिनों ट्रेन सुबह करीब 8:50 बजे प्रयाग स्टेशन पहुंचेगी और आगे प्रयागराज संगम नहीं जाएगी।

इसी तरह, प्रयागराज संगम से सहारनपुर के लिए चलने वाली 14241 नौचंदी एक्सप्रेस भी कुछ तिथियों में अपने निर्धारित मार्ग में बदलाव के साथ संचालित होगी। यह ट्रेन 3, 4, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 23, 24 और 31 जनवरी तथा 1, 2, 14, 15 और 16 फरवरी 2026 को प्रयागराज स्टेशन से शाम 6:05 बजे अपने नियमित समय पर रवाना होगी। इन तिथियों में यह ट्रेन प्रयागराज संगम स्टेशन नहीं जाएगी।

यात्रियों को होगी असुविधा इसके अलावा, बरेली से प्रयागराज संगम जाने वाली 14308 मुगलसराय एक्सप्रेस को भी कई तिथियों में प्रयागराज स्टेशन पर ही शॉर्ट टर्मिनेट किया जाएगा। यह ट्रेन 1, 2, 3, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 30 और 31 जनवरी तथा 1, 13, 14 और 15 फरवरी 2026 को रात लगभग 2:40 बजे प्रयागराज स्टेशन पहुंचेगी।

वापसी में प्रयागराज संगम से बरेली जाने वाली 14307 मुगलसराय एक्सप्रेस 3, 4, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 23, 24 और 31 जनवरी 2026 के साथ-साथ 1, 2, 14, 15 और 16 फरवरी को प्रयागराज संगम के बजाय प्रज्ञा स्टेशन से रात 1:36 बजे संचालित होगी।

वहीं, योग नगरी ऋषिकेश से प्रयागराज संगम जाने वाली 14230 प्रयागराज-योग नगरी एक्सप्रेस भी कुछ तिथियों में प्रयाग स्टेशन पर ही समाप्त होगी। यह ट्रेन 12, 14, 16, 21, 23 और 30 जनवरी तथा 13 फरवरी को सुबह 6:45 बजे प्रयाग स्टेशन पहुंचेगी।