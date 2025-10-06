हरदोई में खेतुई-नीर संपर्क मार्ग का होगा चौड़ीकरण, 6.6 KM लंबा मार्ग चौड़ा होने से लोगों को मिलेगा फायदा
आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने हरदोई के खेतुई में खेतुई-नीर मार्ग चौड़ीकरण का शिलान्यास किया। 6.6 किमी लंबे इस मार्ग के लिए सरकार ने 1491 लाख रुपये मंजूर किए हैं। मंत्री ने कहा कि इससे यातायात सुगम होगा। उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों का भी लोकार्पण किया। कार्यक्रम में कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
जागरण संवाददाता, हरदोई। विकास खंड अहिरोरी के खेतुई में आयोजित कार्यक्रम में सोमवार को आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने खेतुई-नीर मार्ग के चौड़ीकरण का शिलान्यास किया। इसके अलावा ब्लॉक के आंगनबाड़ी केंद्रों का भी लोकार्पण किया।
