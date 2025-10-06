Language
    हरदोई में खेतुई-नीर संपर्क मार्ग का होगा चौड़ीकरण, 6.6 KM लंबा मार्ग चौड़ा होने से लोगों को म‍िलेगा फायदा

    By rajeev sharma Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 09:55 PM (IST)

    आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने हरदोई के खेतुई में खेतुई-नीर मार्ग चौड़ीकरण का शिलान्यास किया। 6.6 किमी लंबे इस मार्ग के लिए सरकार ने 1491 लाख रुपये मंजूर किए हैं। मंत्री ने कहा कि इससे यातायात सुगम होगा। उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों का भी लोकार्पण किया। कार्यक्रम में कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

    खेतुई-नीर संपर्क मार्ग का होगा चौड़ीकरण।- सांकेत‍िक तस्‍वीर

    जागरण संवाददाता, हरदोई। विकास खंड अहिरोरी के खेतुई में आयोजित कार्यक्रम में सोमवार को आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने खेतुई-नीर मार्ग के चौड़ीकरण का शिलान्यास किया। इसके अलावा ब्लॉक के आंगनबाड़ी केंद्रों का भी लोकार्पण किया।

    लखनऊ- बिलराया मार्ग पर खेतुई बाला जी मंदिर के पास से नीर तक 6.6 किमी लंबे मार्ग का चौड़ीकरण किया जाना है, जिसके लिए शासन से 1491 लाख रुपये स्वीकृत किए गए है। सोमवार को खेतुई में आयोजित कार्यक्रम में आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने मार्ग का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि इस मार्ग के चौड़ीकरण होने से आवागमन आसान होगा।

    इसके अलावा उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों का भी लोकार्पण किया। भाजपा जिलाध्यक्ष अजीत सिंह बव्वन, अहिरोरी ब्लाक प्रमुख धर्मवीर सिंह पन्ने, अधिशासी अभियंता पीडब्लूडी राज कुमार मौर्या सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे।

