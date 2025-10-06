जागरण संवाददाता, हरदोई। विकास खंड अहिरोरी के खेतुई में आयोजित कार्यक्रम में सोमवार को आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने खेतुई-नीर मार्ग के चौड़ीकरण का शिलान्यास किया। इसके अलावा ब्लॉक के आंगनबाड़ी केंद्रों का भी लोकार्पण किया।

लखनऊ- बिलराया मार्ग पर खेतुई बाला जी मंदिर के पास से नीर तक 6.6 किमी लंबे मार्ग का चौड़ीकरण किया जाना है, जिसके लिए शासन से 1491 लाख रुपये स्वीकृत किए गए है। सोमवार को खेतुई में आयोजित कार्यक्रम में आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने मार्ग का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि इस मार्ग के चौड़ीकरण होने से आवागमन आसान होगा।