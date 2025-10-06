Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यूपी के इस जिले में सात लाख राशन कार्ड धारकों को मिलेगा फ्री राशन, इस दिन से होगा वितरण

    By rajeev sharma Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 08:49 PM (IST)

    हरदोई जिले में 10 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक राशन कार्ड धारकों को मुफ्त राशन वितरित किया जाएगा। जिला पूर्ति अधिकारी ने सभी राशन विक्रेताओं को राशन का वितरण सुचारू रूप से करने और घटतौली से बचने के सख्त निर्देश दिए हैं। अंत्योदय कार्ड धारकों को 35 किग्रा और पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 5 किग्रा खाद्यान्न मिलेगा।

    prefferd source google
    Hero Image
    दस से सात लाख राशन कार्ड धारकों को मिलेगा फ्री राशन।

    जागरण संवाददाता, हरदोई। जनपद के सात लाख राशन कार्ड धारकों को दस अक्टूबर से फ्री राशन का वितरण किया जाएगा, जो 25 अक्टूबर तक जारी रहेगा। सभी कार्ड धारकों को पूरा राशन वितरित करने के निर्देश राशन विक्रेताओं को दिए गए है। घटतौली पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जनपद में 7,70,559 राशन कार्ड धारक हैं, जिनमें 30,59,134 सदस्य जुड़े हुए हैं। सभी कार्ड धारकों को फ्री राशन का वितरण किया जाता है। इस माह राशन वितरण की तिथि दस अक्टूबर निर्धारित की गई हैं, जो 25 अक्टूबर तक चलेगा।

    जिला पूर्ति अधिकारी दिलीप कुमार ने सभी पूर्ति निरीक्षकों को निर्देशित किया है कि राशन का वितरण पूर्ण रूप से किया जाए, घटतौली करने वाले राशन विक्रेताओं की शिकायत आती हैं, तो उन पर कार्रवाई की जाए।

    उन्होंने बताया कि अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को प्रति कार्ड 35 किग्रा खाद्यान्न दिया जाएगा, जिसमें 14 किग्रा गेहूं और 21 किग्रा चावल शामिल है। वहीं पात्र गृहस्थी के राशन कार्ड धारकों को प्रति यूनिट पांच किग्रा खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा, जिसमें दो किग्रा गेहूं और तीन किग्रा चावल शामिल हैं।

    राशन का वितरण सुबह आठ बजे से 12 बजे तक और दोपहर दो बजे से शाम छह बजे तक किया जाएगा। पूर्ति निरीक्षक राशन दुकानों की जांच कर घटतौली पर रोक लगाएंगें।

    यह भी पढ़ें- गर्मी और वायरल बुखार से अस्पताल में मरीजों की लग रही लाइन, बचाव के लिए डॉक्टर ने बताए ये उपाय