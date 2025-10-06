यूपी के इस जिले में सात लाख राशन कार्ड धारकों को मिलेगा फ्री राशन, इस दिन से होगा वितरण

हरदोई जिले में 10 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक राशन कार्ड धारकों को मुफ्त राशन वितरित किया जाएगा। जिला पूर्ति अधिकारी ने सभी राशन विक्रेताओं को राशन का वितरण सुचारू रूप से करने और घटतौली से बचने के सख्त निर्देश दिए हैं। अंत्योदय कार्ड धारकों को 35 किग्रा और पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 5 किग्रा खाद्यान्न मिलेगा।

जागरण संवाददाता, हरदोई। जनपद के सात लाख राशन कार्ड धारकों को दस अक्टूबर से फ्री राशन का वितरण किया जाएगा, जो 25 अक्टूबर तक जारी रहेगा। सभी कार्ड धारकों को पूरा राशन वितरित करने के निर्देश राशन विक्रेताओं को दिए गए है। घटतौली पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जनपद में 7,70,559 राशन कार्ड धारक हैं, जिनमें 30,59,134 सदस्य जुड़े हुए हैं। सभी कार्ड धारकों को फ्री राशन का वितरण किया जाता है। इस माह राशन वितरण की तिथि दस अक्टूबर निर्धारित की गई हैं, जो 25 अक्टूबर तक चलेगा।