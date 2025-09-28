Hardoi Crime: घर से निकले युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से मौत, जांच में जुटी पुलिस

हरदोई में शनिवार रात एक युवक की गोली लगने से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। विनीत कुमार यादव का शव उनके घर के पास मिला जहाँ वे जानवर बांधते थे। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। परिजनों ने किसी भी दुश्मनी से इनकार किया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है।

जागरण संवाददाता, हरदोई। घर से निकले युवक की शनिवार की रात गोली लगने से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उसका शव घर से कुछ दूरी पर जहां पर जानवर बांधे जाते हैं, वहां पड़ा मिला। पुलिस फोर्स और फॉरेंसिक टीम के साथ एसपी मौके पर पहुंचे। घरवालों ने किसी से कोई रंजिश नहीं बताई है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव कब्जे में ले लिया है।

बिलग्राम क्षेत्र के म्योरा निवासी विनीत कुमार यादव खेतीबाड़ी के साथ भैंस पालन करते थे। शनिवार को वह भैंस लेकर गए थे, फिर शाम को वापस लौट आए। जैसा कि उनके पिता मदन ने बताया कि शाम सात बजे विनीत घर से निकले, फिर लौटकर नहीं आए।

घर न आने पर उनका फोन लगाया गया तो घंटी जाती रही, लेकिन फोन नहीं उठा, जिसके बाद घरवालों ने उनकी तलाश की, तो देर रात विनीत का शव घर से कुछ दूरी पर जहां जानवर बांधे जाते हैं। वहां पर पड़ा मिला।