Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Hardoi Crime: घर से निकले युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से मौत, जांच में जुटी पुलिस

    By Jagran News Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 02:00 AM (IST)

    हरदोई में शनिवार रात एक युवक की गोली लगने से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। विनीत कुमार यादव का शव उनके घर के पास मिला जहाँ वे जानवर बांधते थे। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। परिजनों ने किसी भी दुश्मनी से इनकार किया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image
    हरदोई में शख्स की गोली मारकर हत्या।

    जागरण संवाददाता, हरदोई। घर से निकले युवक की शनिवार की रात गोली लगने से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उसका शव घर से कुछ दूरी पर जहां पर जानवर बांधे जाते हैं, वहां पड़ा मिला। पुलिस फोर्स और फॉरेंसिक टीम के साथ एसपी मौके पर पहुंचे। घरवालों ने किसी से कोई रंजिश नहीं बताई है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव कब्जे में ले लिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बिलग्राम क्षेत्र के म्योरा निवासी विनीत कुमार यादव खेतीबाड़ी के साथ भैंस पालन करते थे। शनिवार को वह भैंस लेकर गए थे,  फिर शाम को वापस लौट आए। जैसा कि उनके पिता मदन ने बताया  कि शाम सात बजे विनीत  घर से निकले, फिर  लौटकर नहीं आए।

    घर न आने पर उनका फोन लगाया गया तो घंटी जाती रही, लेकिन फोन नहीं उठा, जिसके बाद घरवालों ने उनकी तलाश की, तो देर रात विनीत का शव घर से कुछ दूरी पर जहां जानवर बांधे जाते हैं। वहां पर पड़ा मिला।

    उनके सिर में गोली लगी थी। घरवालों की सूचना पर कोतवाली पुलिस  पहुंची और एसपी अशोक कुमार मीणा भी पहुंचे। एसपी ने बताया कि फॉरेंसिक टीम से आसपास की जांच कराई गई है। मृतक के घरवालों ने अभी किसी पर कोई आरोप नहीं लगाया है। पोस्टमार्टम के बाद ही पूरी स्थिति सामने आएगी। पुलिस हर बिंदु की  जांच कर रही है।