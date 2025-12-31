Language
    हरदोई में महिला की गला कसकर हत्या, घर में अकेली सो रही थी तभी हुई वारदात

    By Jagran News Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 11:56 AM (IST)

    हरदोई के बेहटागोकुल क्षेत्र के मलेहरा गांव में मंगलवार रात एक महिला सावित्री की बिजली के तार से गला घोंटकर हत्या कर दी गई। पति के निधन के बाद वह घर मे ...और पढ़ें

    Hero Image

    जानकारी देते सीओ सतेंद्र सिंह।

    जागरण संवाददाता, हरदोई। पति के निधन के बाद घर में अकेली रह रही महिला की मंगलवार की रात बिजली के तार से गला कसकर हत्या कर दी गई।

    बेहटागोकुल क्षेत्र के मलेहरा गांव के रणवीर सिंह ने दो शादी की थीं उनकी पहली पत्नी लखनऊ में बच्चों के साथ रहती हैं, जबकि दूसरी पत्नी सावित्री गांव में रहती थीं। रणवीर सिंह का दो वर्ष पहले निधन हो गया था, जिसके बाद से सावित्री घर में अकेले ही रहती थीं।

    मंगलवार की आधी रात बाद किसी ने उनकी हत्या कर दी। उनका शव चारपाई पर पड़ा मिला। गले में बिजली का तार कसा था। पुलिस अधिकारियों ने फारेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचकर जानकारी ली। अभी हत्या का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है।