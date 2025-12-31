हरदोई में महिला की गला कसकर हत्या, घर में अकेली सो रही थी तभी हुई वारदात

जागरण संवाददाता, हरदोई। पति के निधन के बाद घर में अकेली रह रही महिला की मंगलवार की रात बिजली के तार से गला कसकर हत्या कर दी गई।

बेहटागोकुल क्षेत्र के मलेहरा गांव के रणवीर सिंह ने दो शादी की थीं उनकी पहली पत्नी लखनऊ में बच्चों के साथ रहती हैं, जबकि दूसरी पत्नी सावित्री गांव में रहती थीं। रणवीर सिंह का दो वर्ष पहले निधन हो गया था, जिसके बाद से सावित्री घर में अकेले ही रहती थीं।