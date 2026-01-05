हरदोई सड़क हादसे में मां-बेटे की मौत, तेज रफ्तार ट्रक की बाइक में टक्कर के हुआ हादसा

- पचदेवरा में धर्मपुर मोड़ के पास हुआ हादसा

जागरण संवाददाता,हरदोई: ट्रक चालक की लापरवाही ने दो जिंदगियां निगल लीं। पचदेवरा में रविवार को तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से बाइक सवार मां-बेटे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। शाहजहांपुर में उनकी मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने चालक को पकड़कर पुलिस के सिपुर्द कर दिया। पुलिस ने ट्रक चालक के विरुद्ध एफआइआर दर्ज कर ली है।

पचदेवरा के ग्राम दिवन्नापुर मजरा कमालपुर के गोविंद 12वीं के छात्र थे। रविवार को गोविंद अपनी मां सुनीता को बाइक से ननिहाल भेजने जा रहे थे। रास्ते में पचदेवरा-अनंगपुर मार्ग पर धर्मपुर मोड़ के निकट सामने से आए तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों बाइक से उछलकर सड़क पर इधर-उधर जा गिरे। सिर में चोट आने से गंभीर रूप से घायल हो गए। बाइक क्षतिगस्त हो गई। हादसे के बाद भागने का प्रयास कर रहे चालक को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को शाहजहांपुर की जलालाबाद सीएचसी भेजा। जहां पर चिकित्सक ने सुनीता को मृत घोषित कर दिया। गोविंद की हालत गंभीर होने पर शाहजहांपुर जिला अस्पताल रेफर कर दिया। वहां गोविंद ने भी दम तोड़ दिया। मृतक गोविंद के पिता कृष्णपाल ने ट्रक चालक मध्यप्रदेश के मेवाड़ी के थाना ओरछाा के ग्राम कुम्हर्रा के दौलत यादव के विरुद्ध तहरीर दी। गोविंद चार भाई बहनों में सबसे छोटे थे। थाना प्रभारी शिवनरायण सिंह ने बताया कि ट्रक को कब्जे में लिया गया है। चालक के विरुद्ध एफआइआर दर्ज कर ली गई है।