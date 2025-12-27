Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    आयुष्मान कार्ड बनाने के विशेष अभियान में प्रदेश में अव्वल रहा हरदोई, 12.54 लाख लाभार्थियों को मिलेगा लाभ

    By Upendra Kumar Agnihotri Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 08:30 PM (IST)

    हरदोई जिले ने आयुष्मान भारत योजना के तहत आयुष्मान कार्ड बनाने के एक महीने के विशेष अभियान में प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। इस अभियान में 23,13 ...और पढ़ें

    Hero Image

    आयुष्मान कार्ड बनाने में अव्वल है जिला।

    जागरण संवाददाता, हरदोई। आयुष्मान भारत योजना के तहत आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए चलाए गए एक माह के विशेष अभियान में हरदोई जिले ने प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया। इस अभियान के दौरान जिले में 23,130 लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए गए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वहीं, बरेली दूसरे, आगरा तीसरे, जौनपुर चौथे और कानपुर नगर पांचवें स्थान पर रहे। यह विशेष अभियान 25 नवंबर से 25 दिसंबर 2025 तक चलाया गया। प्रदेश के मुख्य सचिव एस.पी. गोयल के निर्देश पर चलाए गए इस अभियान का उद्देश्य सभी पात्र लोगों को आयुष्मान कार्ड उपलब्ध कराना था, ताकि वे सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं और लाभों का लाभ उठा सकें।

    जिले में कुल 17,56,587 लोग आयुष्मान कार्ड के लिए पात्र हैं, जिसमें 25 दिसंबर तक 12,54,763 कार्ड बन चुके हैं, जो लगभग 89.5 प्रतिशत की बड़ी उपलब्धि है। इस अभियान के दौरान कानपुर नगर में 14,884 कार्ड बनाए गए।

    जिलाधिकारी अनुनय झा ने कहा कि अभियान के दौरान हरदोई जिले में सबसे अधिक कार्ड बनाए गए हैं। उनका कहना है कि प्रशासन का प्रयास है कि सभी पात्र लोगों के आयुष्मान कार्ड जल्द से जल्द तैयार हो जाएं, ताकि योजना का लाभ सीधे जनता तक पहुंचे।

    आयुष्मान कार्ड बनाने का यह अभियान जिले में स्वास्थ्य सुरक्षा और लाभार्थियों की सुविधा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण साबित हुआ है। अभियान ने न केवल लोगों को योजना से जोड़ने का काम किया बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति जागरूकता भी बढ़ाई।