आयुष्मान कार्ड बनाने के विशेष अभियान में प्रदेश में अव्वल रहा हरदोई, 12.54 लाख लाभार्थियों को मिलेगा लाभ

जागरण संवाददाता, हरदोई। आयुष्मान भारत योजना के तहत आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए चलाए गए एक माह के विशेष अभियान में हरदोई जिले ने प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया। इस अभियान के दौरान जिले में 23,130 लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए गए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वहीं, बरेली दूसरे, आगरा तीसरे, जौनपुर चौथे और कानपुर नगर पांचवें स्थान पर रहे। यह विशेष अभियान 25 नवंबर से 25 दिसंबर 2025 तक चलाया गया। प्रदेश के मुख्य सचिव एस.पी. गोयल के निर्देश पर चलाए गए इस अभियान का उद्देश्य सभी पात्र लोगों को आयुष्मान कार्ड उपलब्ध कराना था, ताकि वे सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं और लाभों का लाभ उठा सकें।

जिले में कुल 17,56,587 लोग आयुष्मान कार्ड के लिए पात्र हैं, जिसमें 25 दिसंबर तक 12,54,763 कार्ड बन चुके हैं, जो लगभग 89.5 प्रतिशत की बड़ी उपलब्धि है। इस अभियान के दौरान कानपुर नगर में 14,884 कार्ड बनाए गए। जिलाधिकारी अनुनय झा ने कहा कि अभियान के दौरान हरदोई जिले में सबसे अधिक कार्ड बनाए गए हैं। उनका कहना है कि प्रशासन का प्रयास है कि सभी पात्र लोगों के आयुष्मान कार्ड जल्द से जल्द तैयार हो जाएं, ताकि योजना का लाभ सीधे जनता तक पहुंचे।