    हरदोई में 45.51 करोड़ से 256 सड़कों की होगी मरम्मत, विकास को मिलेगी नई रफ्तार

    By Rajeev Sharma Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 05:01 PM (IST)

    हरदोई में सड़कों के विकास को गति देने के लिए लोक निर्माण विभाग ने 45.51 करोड़ रुपये की कार्य योजना शासन को भेजी है। इसके तहत 350 किलोमीटर संपर्क मार्ग ...और पढ़ें

    सड़क विकास को मिलेगी रफ्तार।

    जागरण संवाददाता, हरदोई। विकास की रफ्तार को तेज करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। जर्जर सड़कों और खराब संपर्क मार्गों से जूझ रहे आम लोगों को जल्द राहत मिलने की उम्मीद है। लोक निर्माण विभाग की ओर से जिले में सड़क सुधार और नए मार्गों के निर्माण के लिए 4551 लाख रुपये की कार्य योजना तैयार कर शासन को भेजी गई है।

    इस योजना के तहत 350 किलोमीटर संपर्क मार्गों की मरम्मत और 323 किलोमीटर लंबे मार्गों का नए सिरे से निर्माण किया जाएगा, जिससे कुल 256 सड़कों की स्थिति बेहतर होगी।

    जनपद में लंबे समय से कई सड़कें जर्जर अवस्था में हैं, जिससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में आवागमन बाधित हो रहा है। बरसात के मौसम में स्थिति और भी खराब हो जाती है।

    इसे देखते हुए लोक निर्माण विभाग ने जनप्रतिनिधियों से प्रस्ताव आमंत्रित किए थे, साथ ही विभागीय स्तर पर भी सड़कों का सर्वे कराया गया। सर्वे और प्रस्तावों के आधार पर जिले की 256 सड़कों को दुरुस्त करने की व्यापक योजना तैयार की गई है।

    इस योजना के अंतर्गत 350.350 किलोमीटर जर्जर सड़कों की मरम्मत कराई जाएगी, जिस पर करीब 436.856 लाख रुपये खर्च किए जाने का प्रस्ताव है। वहीं 323.597 किलोमीटर मार्गों का नए सिरे से निर्माण कराया जाएगा, जिस पर लगभग 3456.013 लाख रुपये व्यय किए जाएंगे।

    कुल मिलाकर सड़क विकास पर 4551.244 लाख रुपये खर्च किए जाने की तैयारी है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि स्वीकृति और बजट मिलते ही निर्माण कार्य शुरू करा दिया जाएगा।

    विकास से जुड़े फायदे

    सड़कों के सुधरने से न सिर्फ लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों से मंडियों, अस्पतालों और शिक्षण संस्थानों तक पहुंच आसान होगी, जिससे जिले के समग्र विकास को गति मिलेगी।

    इन क्षेत्रों को मिलेगा लाभ

    इस योजना का लाभ जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों को मिलेगा। सांडी विधानसभा क्षेत्र में 52 मार्ग, गोपामऊ में 64, संडीला में सबसे अधिक 82, बालामऊ में 50 और सदर विधानसभा क्षेत्र में 8 मार्ग शामिल किए गए हैं।

    मार्गों से संबंधित कार्य योजना बनाकर शासन को भेज दी गई है। स्वीकृति और बजट मिलते ही कार्य शुरू करा दिया जाएगा। इससे जिले में सड़क नेटवर्क मजबूत होगा और विकास को नई दिशा मिलेगी। -एमडी गंगवार, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग।