एसपी ने चार्ज संभालते ही लिया बड़ा फैसला, जिले के हर थाने पर तैनात किए जन शिकायत अधिकारी

हरदोई जिले के थानों में फरियादियों को अब परेशान नहीं होना पड़ेगा। पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने हर थाने में जन शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है जो शिकायतों को सुनकर पांच दिन में निस्तारण करेंगे। एसपी जन सुनवाई में वीडियो कांफ्रेंसिंग से थाना प्रभारियों से जानकारी लेंगे और लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

जागरण संवाददाता, हरदोई। थानों पर पहुंचने वाले फरियादियों को इधर-उधर परेशान नहीं होने पड़ेगा। हर थाने पर जन शिकायत अधिकारी बनाया गया है, जोकि शिकायतों को सुनकर उनका पांच दिन के अंदर निस्तारण भी कराएगा। पुलिस अधीक्षक कभी भी निस्तारण के बारे में पूछ लेंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस अधीक्षक जन सुनवाई के दौरान थाना प्रभारी वीडियो कांफ्रेंसिंग से जुड़े रहेंगे। एसपी के सामने जो फरियादी पहुंचेंगे, उनकी शिकायतों के बारे में एसपी सीधे थाना प्रभारियों से जानकारी लेंगे। अगर किसी की लापरवाही मिली तो उसे फटकार लगाई जाएगी।

नवागंतुक पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने जन शिकायतों के लिए एक नई पहल की है। अभी तक जो फरियादी थाने जाते थे, उन्हें पता करना पड़ता था कि शिकायत किसे दें। पर अब ऐसा नहीं होगा। हर थाने पर जन शिकायत अधिकारी बनाया गया है, जोकि केवल शिकायतों को सुनकर उन्हें पांच दिन के अंदर निस्तारित कराने का काम करेगा। उससे अन्य कोई काम या विवेचना नहीं कराई जाएगी। अगर वह अवकाश पर जाता है, तो उसके स्थान पर कौन काम करेगा यह भी निश्चित कर दिया गया है।

एसपी ने सभी थानों से नामित किए गए जन शिकायत अधिकारियों का विवरण भी ले लिया है। वहीं अभी तक पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचने वाली शिकायतों में थाना प्रभारियों से फोन पर जानकारी लेते थे, पर अब जन सुनवाई के दौरान थाना प्रभारी और जन शिकायत अधिकारी सीधे वीडियो कांफ्रेंसिंग से जुड़े रहेंगे।