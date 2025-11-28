Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हरदोई में नकली जेवर बेचकर सराफा कारोबारी से 60 हजार की ठगी, एफआईआर दर्ज

    By Sandeep Kumar Pandey Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 03:35 PM (IST)

    हरदोई में एक सराफा कारोबारी से 60 हजार रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। कारोबारी ने बताया कि कुछ लोगों ने नकली जेवर को असली बताकर उसे बेच दिया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रतीकात्मर तस्वीर

    संवाद सूत्र, जागरण हरदोई। नकली जेवर बिक्री करने के बहाने तीन लोगों ने एक सराफा दुकानदार से 60 हजार रुपये ठग लिए। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है।

    अतरौली के ग्राम नेवादा विजय के अशोक ने बताया कि चौराहे पर उसकी ज्वेलरी की दुकान है। बुधवार को वह दुकान पर बैठा था। उसी समय रामनगर के हस्सू व सलमान और गहदौ माल का सुशील दुकान पर जेवर बिक्री करने के लिए आए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भैंस खरीदने के लिए रुपयों की आवश्कता बताई। तीनों की बातों में आकर उसने जेवर ले लिए और 60 हजार रुपये दे दिए। तीनों के जाने के बाद ज्वेलरी की जांच की तो वह नकली निकली। पीड़ित ने थाने में तहरीर दी है। थाना प्रभारी सतीश चंद्र ने बताया कि एफआईआर दर्ज कर जांच की जा रही है।

    यह भी पढ़ें- 30 नवंबर तक ई-केवाईसी करा लें राशन कार्ड धारक, वरना नहीं मिलेगा अगले माह का राशन