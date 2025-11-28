हरदोई में नकली जेवर बेचकर सराफा कारोबारी से 60 हजार की ठगी, एफआईआर दर्ज

संवाद सूत्र, जागरण हरदोई। नकली जेवर बिक्री करने के बहाने तीन लोगों ने एक सराफा दुकानदार से 60 हजार रुपये ठग लिए। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है।

अतरौली के ग्राम नेवादा विजय के अशोक ने बताया कि चौराहे पर उसकी ज्वेलरी की दुकान है। बुधवार को वह दुकान पर बैठा था। उसी समय रामनगर के हस्सू व सलमान और गहदौ माल का सुशील दुकान पर जेवर बिक्री करने के लिए आए।