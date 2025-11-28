हरदोई में नकली जेवर बेचकर सराफा कारोबारी से 60 हजार की ठगी, एफआईआर दर्ज
हरदोई में एक सराफा कारोबारी से 60 हजार रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। कारोबारी ने बताया कि कुछ लोगों ने नकली जेवर को असली बताकर उसे बेच दिया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है।
संवाद सूत्र, जागरण हरदोई। नकली जेवर बिक्री करने के बहाने तीन लोगों ने एक सराफा दुकानदार से 60 हजार रुपये ठग लिए। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है।
अतरौली के ग्राम नेवादा विजय के अशोक ने बताया कि चौराहे पर उसकी ज्वेलरी की दुकान है। बुधवार को वह दुकान पर बैठा था। उसी समय रामनगर के हस्सू व सलमान और गहदौ माल का सुशील दुकान पर जेवर बिक्री करने के लिए आए।
भैंस खरीदने के लिए रुपयों की आवश्कता बताई। तीनों की बातों में आकर उसने जेवर ले लिए और 60 हजार रुपये दे दिए। तीनों के जाने के बाद ज्वेलरी की जांच की तो वह नकली निकली। पीड़ित ने थाने में तहरीर दी है। थाना प्रभारी सतीश चंद्र ने बताया कि एफआईआर दर्ज कर जांच की जा रही है।
