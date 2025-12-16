Language
    Hardoi News: खत्म होगी वेटिंग की समस्या...डायलिसिस यूनिट में दोगुने होंगे बेड, मरीजों की दूर होंगी दिक्कतें

    By Sandeep Kumar Pandey Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 01:32 PM (IST)

    हरदोई में मेडिकल कॉलेज में संचालित डायलिसिस यूनिट में बेडों की संख्या दोगुनी होने से मरीजों को अब वेटिंग की समस्या से निजात मिलेगी। इसके लिए सवायजपुर ...और पढ़ें

    Hero Image

    मेडिकल कॉलेज अस्पताल की डायलिसिस यूनिट

    जागरण संवाददाता, हरदोई। किडनी के मरीजों के लिए राहत की खबर है। मेडिकल कॉलेज में संचालित डायलिसिस यूनिट में बेडों की संख्या जल्द ही दोगुनी होने की उम्मीद है। अभी यहां केवल 10 बेड ही उपलब्ध हैं, जो अब बढ़कर 20 हो जाएंगे।

    इसके लिए सवायजपुर विधायक माधवेंद्र प्रताप सिंह रानू ने शासन से मांग की थी, जिस पर प्रक्रिया शुरू हो गई है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में वर्ष 2022 में पीपीपी (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) मॉडल पर डायलिसिस यूनिट शुरू हुई थी। शुरूआत के समय यूनिट में 10 मशीनें लगीं थीं।

    इसके बाद मशीनें नहीं बढ़ीं, लेकिन डायलिसिस कराने वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती रही। रोजाना 25 से 30 मरीजों की डायलिसिस हो रही है। जबकि डायलिसिस कराने वाले मरीजों की संख्या इससे अधिक है। शायद ऐसा कोई महीना गुजरता हाे डायलिसिस के लिए 100 से 120 मरीजों की वेटिंग न रहती हो।

    वेटिंग में जब तक नंबर आता, कई मरीज दम तोड़ चुके होते हैं। दरअसल जिले में मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अलावा किसी भी निजी अस्पताल में डायलिसिस की सुविधा नहीं है। ऐसे में या तो मरीज मेडिकल कॉलेज अस्पताल की यूनिट में डायलिसिस कराएं या फिर लखनऊ, बरेली, कानपुर दौड़ने को मजबूर हैं।

    किडनी के मरीजों की दिक्कतों को देखते हुए सवायजपुर विधायक माधवेंद्र प्रताप सिंह रानू ने यूनिट में 10 और बेड बढ़ाने के प्रयास किए थे। शासन से स्वीकृति मिलने ही डायलिसिस यूनिट में आधुनिक मशीनों से लैस बेडों की संख्या बढ़ जाएगी।

    जिले में किडनी के मरीजों को बेहतर डायलिसिस सुविधाएं मिल सके, इसके लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 10 अतिरिक्त डायलिसिस यूनिट लगवाने के लिए प्रयासरत हूं। शीघ्र ही इनकी स्थापना मेडिकल कॉलेज में होगी और जरूरतमंदों को यहीं बेहतर डायलिसिस सुविधा मिलेगी।

                                                                 माधवेंद्र प्रताप सिंह, रानू, विधायक सवायजपुर