Hardoi Bus Accident: बारातियों की बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे टॉवर से टकराई, 12 बराती घायल
हरदोई के पास एक भीषण सड़क हादसे में बारातियों से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 12 से अधिक लोग घायल हो गए। घायलों में से चार की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया है। यह घटना कटरा बिल्हौर हाईवे पर सवायजपुर कोतवाली क्षेत्र के बरसोहिया गांव के पास हुई, जब बस एक टावर से टकरा गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, हरदोई। कटरा बिल्हौर हाइवे पर मंगलवार की देर रात सवायजपुर कोतवाली बरसोहिया गांव के पास बारातियों से भरी एक बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे टावर से जा टकराई। इस दुर्घटना में लगभग 12 से अधिक लोग घायल हो गए, जिनमें से चार की हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया हैं।
फर्रुखाबाद जनपद के कमालगंज थाना क्षेत्र के देवरान गढ़िया गांव से विनोद कुशवाहा के पुत्र पुष्पेंद्र की बरात हरपालपुर कोतवाली क्षेत्र के सूरापुर मजरा पलिया गांव जा रही थी। मंगलवार की देर रात जब बस सवायजपुर कोतवाली क्षेत्र के बरसोहिया गांव के पास पहुंची, बस अनियंत्रित होकर हाईवे से कुछ दूरी पर लगे टॉवर से टकरा गई।
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, टक्कर इतनी भीषण थी कि बस के अंदर बैठे बारातियों में चीख-पुकार मच गई। हादसे में शिवम, राज बहादुर शर्मा, सुशील, बबलू, आनंद, विमलेश, पंकज, रामसिंह, रामलाल, रामवीर, केशव, नीलू और कृष्णानंद समेत एक दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए।
स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को एंबुलेंस के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हरपालपुर भर्ती कराया गया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर ने शिवम, सुशील, कृष्णानंद और राजबहादुर की हालत को नाजुक देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल हरदोई रेफर कर दिया है। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पुलिस टीम पहुंचकर जांच पड़ताल में जुटी हुई है।
