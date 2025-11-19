Hardoi Bus Accident: बारातियों की बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे टॉवर से टकराई, 12 बराती घायल

जागरण संवाददाता, हरदोई। कटरा बिल्हौर हाइवे पर मंगलवार की देर रात सवायजपुर कोतवाली बरसोहिया गांव के पास बारातियों से भरी एक बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे टावर से जा टकराई। इस दुर्घटना में लगभग 12 से अधिक लोग घायल हो गए, जिनमें से चार की हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया हैं।

फर्रुखाबाद जनपद के कमालगंज थाना क्षेत्र के देवरान गढ़िया गांव से विनोद कुशवाहा के पुत्र पुष्पेंद्र की बरात हरपालपुर कोतवाली क्षेत्र के सूरापुर मजरा पलिया गांव जा रही थी। मंगलवार की देर रात जब बस सवायजपुर कोतवाली क्षेत्र के बरसोहिया गांव के पास पहुंची, बस अनियंत्रित होकर हाईवे से कुछ दूरी पर लगे टॉवर से टकरा गई।