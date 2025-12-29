Language
    हरदोई में 25 हजार का इनामी अंतरजनपदीय गैंगस्टर गिरफ्तार, हत्या का प्रयास और लूट जैसे 9 मुकदमे हैं दर्ज

    By Pankaj Mishra Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 01:46 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, हरदोई। संडीला पुलिस ने 25 हजार के इनामी अंतरजनपदीय गिरोह के सदस्य को गिरफ्तार किया है। उसके खिलाफ थाना संडीला में गैंग्सटर अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई थी।

    पुलिस के अनुसार 20 अगस्त को थाना संडीला में समाज विरोधी गतिविधियों में लिप्त तीन आरोपितों के विरुद्ध गैंग्सटर एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया गया था। इनमें से वांछित अकील पुत्र स्व. अब्दुल शकूर निवासी मन डिंगरा, थाना संदना सीतापुर हाल पता मोहल्ला महतवाना, कस्बा संडीला फरार चल रहा था।

    उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक ने 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था। पुलिस के मुताबिक इस गिरोह से जुड़े एक अन्य आरोपित मोहम्मद इरफान पुत्र मोहम्मद असरफ निवासी तकिया पीर जलील, उत्तरी गोलागंज, थाना बजरंग, जनपद लखनऊ को पूर्व में 21 अगस्त को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है।

    गिरफ्तार अकील का आपराधिक इतिहास भी रहा है। उसके विरुद्ध हरदोई व सीतापुर जनपद के विभिन्न थानों में हत्या के प्रयास, लूट, आर्म्स एक्ट सहित कई गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं।