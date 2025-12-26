Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    हरदोई में 4.85 करोड़ की धनराशि स्वीकृति होने से नगर के विकास को मिलेगी रफ्तार, कार्ययोजना की तैयारी शुरू

    By Upendra Kumar Agnihotri Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 06:48 PM (IST)

    हरदोई नगर को 15वें वित्त आयोग से 4.85 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत हुई है। नौ महीने के इंतजार के बाद मिली इस राशि से जर्जर गलियों और टूटी नालियों की ...और पढ़ें

    Hero Image

    पौने पांच करोड़ की स्वीकृति से नगर के विकास को मिलेगी रफ्तार।

    जागरण संवाददाता, हरदोई। नगर की जर्जर गलियों और टूटी नालियों से जूझ रहे नागरिकों के लिए राहत की खबर है। शासन की ओर से 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत पौने पांच करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है। करीब नौ माह की प्रतीक्षा के बाद मिली इस राशि से नगर के विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है। पालिका प्रशासन ने कार्ययोजना तैयार करने का कार्य शुरू कर दिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नए साल में टेंडर प्रक्रिया कराकर जर्जर गलियां, टूटी नालियां आदि का निर्माण शुरू होने की उम्मीद है। पिछले दिनों जल जीवन मिशन योजनांतर्गत जलनिगम के ठेकेदारों ने गलियों की खोदाई कराकर पाइपलाइन बिछाई थी, जिसके बाद गलियों की मरम्मत के नाम पर खानापूरी की गई। हालात यह है कि नगर की अधिकांश गलियां जर्जर हालत में हैं।

    शहरवासियों को गलियों में वाहन तो दूर पैदल चलना मुश्किल हो रहा है। नालियां टूटी होने से जलनिकासी प्रभावित है। इसे लेकर नगरवासियों ने जर्जर गलियों व नालियों की मरम्मत के लिए पालिका प्रशासन से कई बार गुहार लगाई।

    हालात यह रहे वित्तीय वर्ष 2025-26 में शासन की तरफ से नौ माह तक विकास कार्य के लिए कोई धनराशि नहीं मिली, जिसके चलते पालिका ने विकास कार्य कराने से हाथ खड़े कर दिए।

    दिसंबर के आखिरी में शासन की ओर से 15वें वित्त आयोग के तहत अनटाइड व टाइड ग्रांट जारी की गई है, जिसके तहत चार करोड़ रुपये 85 लाख रुपये जारी किए गए हैं। शासन से धनराशि स्वीकृत होने के बाद पालिका ने नगर की जर्जर गलियों, टूटी नालियों की मरम्मत कराने को लेकर कार्ययोजना तैयार करना शुरू कर दिया है।

    शासन से चार करोड़ 85 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत हो गई है। इससे पालिका द्वारा जर्जर गलियों के निर्माण और टूटी नालियों की मरम्मत कराई जाएगी। इससे न केवल आवागमन सुगम होगा, बल्कि जलनिकासी व्यवस्था भी बेहतर हो सकेगी। जनवरी के आखिरी सप्ताह तक काम भी शुरू हो जाएंगे। -रामेंद्र सिंह, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद हरदोई।