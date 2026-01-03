Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    यूपी के इस जिले में 302 करोड़ की लागत से बनेगा पुल, 2.12 किमी लंबे ब्रिज के निर्माण से सुगम होगा आवागमन

    By Rajeev Sharma Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 04:29 PM (IST)

    हरदोई के कटरी क्षेत्र में गंगा नदी के चियासर घाट पर 302 करोड़ रुपये की लागत से 2.122 किमी लंबा स्थायी पुल बनेगा। सेतु निगम की डीपीआर को मंजूरी मिल गई ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    302 करोड़ से होगा चियासर घाट पर 2.122 किमी लंबे पुल का निर्माण।

    जागरण संवाददाता, हरदोई। कटरी क्षेत्र में गंगा नदी के चियासर घाट परी 302 करोड़ की लागत से स्थाई पुल का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए सेतु निगम की ओर से तैयार डीपीआर की स्वीकृत मिल गई। 2.122 किमी लंबें पुल के बन जाने से कटरी के लोगों का 40 से 50 किमी का चक्कर बचेगा। बजट मिलते ही टेंडर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इससे क्षेत्र के लोगों को लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी होगी और क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलेगा।

    पतित पावनी के पौराणिक च्यवन ऋषि आश्रम से कन्नौज जिले को जोड़ने वाले गंगा नदी के पुल का निर्माण जल्द शुरू होगा। शासन के निर्देश पर सेतु निगम ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) बनाकर भेजी गई है। पुल बनने से हरदोई से कन्नौज की दूरी मीलों घट जाएगी।

    वर्तमान में हरदोई से कन्नौज जाने के लिए यात्रियों को काफी लंबा चक्कर लगाना पड़ता है या फिर नाव के सहारे गंगा पार करनी पड़ती है। बरसात के दिनों में काफी जोखिम भरा होता है। चियासर घाट पर पुल निर्माण के बाद लगभग 40 से 50 किमी की अतिरिक्त दूरी कम हो जाएगी। इससे ईंधन की बचत होगी और घंटों का सफर मिनटों में तय किया जा सकेगा।

    हरदोई के किसान अपनी उपज जैसे आलू, मक्का और सब्जियां आसानी से गुरसहायगंज व छिबरामऊ की मंडियों तक पहुंचा सकेंगे। चियासर घाट पर पुल बनने के हरदोई जिले के हरपालपुर क्षेत्र के कटरी इलाके से मरीज अब तिर्वा मेडिकल कॉलेज आसानी से पहुंच सकेंगे। पुल का निर्माण स्वास्थ्य सेवाओं के लिहाज सीमावर्ती गांवों के मरीजों को अक्सर से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।

    जल्द शुरू होगी टेंडर प्रक्रिया

    2.122 किलोमीटर होगी। पुल के लिए घाट के दोनों तरफ सीमांकन भी कर लिया गया है। धनराशि आवंटित होते ही टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी। गर्मी के मौसम में जब गंगा का जलस्तर घटेगा तभी निर्माण कार्य शुरू होगा। -वीरेंद्र चतुर्वेदी, सहायक अभियंता सेतु निगम।