    यूपी के इस ज‍िले में सात लाख लोगों को म‍िलेगा मुफ्त राशन, इन कार्ड धारकों को तो मक्का भी म‍िलेगा फ्री

    By rajeev sharma Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 06:10 PM (IST)

    हरदोई जिले में 10 अक्टूबर से 7 लाख राशन कार्ड धारकों को मुफ्त राशन मिलेगा जो 25 अक्टूबर तक जारी रहेगा। अंत्योदय कार्ड धारकों को 35 किग्रा खाद्यान्न मिलेगा जिसमें मक्का भी शामिल है। वहीं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 5 किग्रा खाद्यान्न दिया जाएगा। राशन वितरण सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक होगा।

    ज‍िले में सात लाख लोगों को म‍िलेगा मुफ्त राशन।- सांकेत‍िक तस्‍वीर

    जागरण संवाददाता, हरदोई। जनपद के सात लाख राशन कार्ड धारकों को दस अक्टूबर से निश्शुल्क राशन का वितरण किया जाएगा। राशन वितरण के दौरान अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को मक्का का भी निश्शुल्क वितरण किया जाएगा। राशन का वितरण 25 अक्टूबर तक जारी रहेगा।

    जनपद में 7,70,559 राशन कार्ड धारक हैं, जिनमें 30,59,134 सदस्य जुड़े हुए हैं। सभी कार्ड धारकों को निश्शुल्क राशन का वितरण किया जाता है। इस माह राशन वितरण की तिथि दस अक्टूबर निर्धारित की गई हैं, जो 25 अक्टूबर तक चलेगा। जिला पूर्ति अधिकारी दिलीप कुमार ने बताया कि अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को प्रति कार्ड 35 किग्रा खाद्यान्न दिया जाएगा, जिसमें 14 किग्रा गेहूं और 21 किग्रा चावल शामिल है।

    इसके साथ ही ब्लॉक अहिरेारी, कोथावां, संडीला, शाहाबाद, बेनीगंज नगर, गोपामऊ नगर, शाहाबाद नगर में 21 किग्रा के स्थान पर 16 किग्रा चावल और पांच किग्रा निशुल्क मक्का का भी वितरण किया जाएगा।

    वहीं पात्र गृहस्थी के राशन कार्ड धारकों को प्रति यूनिट पांच किग्रा खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा, जिसमें दो किग्रा गेहूं और तीन किग्रा चावल शामिल हैं। राशन का वितरण सुबह आठ बजे से 12 बजे तक और दोपहर दो बजे से शाम छह बजे तक किया जाएगा। पूर्ति निरीक्षक राशन दुकानों की जांच कर घटतौली पर रोक लगाएंगें।

