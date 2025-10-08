हरदोई के पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने एक थाना प्रभारी समेत 79 पुलिस कर्मियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया है। पिहानी थाने में तैनात रहे धर्मेंद्र गिरी को बेहटागोकुल थाने का प्रभार सौंपा गया है। गौसगंज चौकी प्रभारी राजेश यादव को एसओजी स्वाट और सर्विलांस की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अतिरिक्त कई अन्य उपनिरीक्षकों हेड कांस्टेबलों और महिला आरक्षियों का भी स्थानांतरण किया गया है।

जागरण संवाददाता, हरदोई। एसपी अशोक कुमार मीणा ने मंगलवार शाम एक थाना प्रभारी के साथ ही 79 पुलिस कर्मियों के कार्यक्षेत्र बदले हैं। बेहटागोकुल के थाना प्रभारी रहे अशोक सिंह की पदोन्नति के बाद पिहानी थाने पर तैनात रहे धर्मेंद्र गिरी को अब बेहटागोकुल थाने की कमान सौंपी गई है। वहीं गौसगंज चौकी प्रभारी राजेश यादव को एसओजी, स्वाट, सर्विलांस की जिम्मेदारी सौंपी है।

इसके अलावा में तैनात उपनिरीक्षक विश्व बंधु सिंह को गौसगंज चौकी प्रभारी, विनोद कुमार पांडेय को वरिष्ठ उपनिरीक्षक शाहाबाद, राम प्रसाद यादव , राजेश कुमार सिंह को शहर कोतवाली भेजा है। रघुवंश कुमार यादव को कछौना, शिव सरन सरोज को कासिमपुर, अशोक कुमार सिंह को लोनार, शिव कुमार सिंह को अरवल, सूर्य प्रताप सिंह को सवायजपुर, बृजेश यादव को बघौली, महेश कुमार को हरपालपुर, शुभम पांडेय को हरियावां, संतोष प्रजापति को सांडी, प्रमोद कुमार सिंह को अरवल और कासिमपुर से विजय कुमार सिंह को बिलग्राम तैनाती दी है।