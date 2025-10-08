Language
    यूपी के इस ज‍िले में चली तबादला एक्‍सप्रेस, SP ने बदले 79 पुलिसकर्मियों के कार्यक्षेत्र

    By sandeep kumar pandey Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 04:06 PM (IST)

    हरदोई के पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने एक थाना प्रभारी समेत 79 पुलिस कर्मियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया है। पिहानी थाने में तैनात रहे धर्मेंद्र गिरी को बेहटागोकुल थाने का प्रभार सौंपा गया है। गौसगंज चौकी प्रभारी राजेश यादव को एसओजी स्वाट और सर्विलांस की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अतिरिक्त कई अन्य उपनिरीक्षकों हेड कांस्टेबलों और महिला आरक्षियों का भी स्थानांतरण किया गया है।

    एक थाना प्रभारी के साथ ही 79 पुलिस कर्मियों के बदले कार्यक्षेत्र।- सांकेत‍िक तस्‍वीर

    जागरण संवाददाता, हरदोई। एसपी अशोक कुमार मीणा ने मंगलवार शाम एक थाना प्रभारी के साथ ही 79 पुलिस कर्मियों के कार्यक्षेत्र बदले हैं। बेहटागोकुल के थाना प्रभारी रहे अशोक सिंह की पदोन्नति के बाद पिहानी थाने पर तैनात रहे धर्मेंद्र गिरी को अब बेहटागोकुल थाने की कमान सौंपी गई है। वहीं गौसगंज चौकी प्रभारी राजेश यादव को एसओजी, स्वाट, सर्विलांस की जिम्मेदारी सौंपी है।

    इसके अलावा में तैनात उपनिरीक्षक विश्व बंधु सिंह को गौसगंज चौकी प्रभारी, विनोद कुमार पांडेय को वरिष्ठ उपनिरीक्षक शाहाबाद, राम प्रसाद यादव , राजेश कुमार सिंह को शहर कोतवाली भेजा है। रघुवंश कुमार यादव को कछौना, शिव सरन सरोज को कासिमपुर, अशोक कुमार सिंह को लोनार, शिव कुमार सिंह को अरवल, सूर्य प्रताप सिंह को सवायजपुर, बृजेश यादव को बघौली, महेश कुमार को हरपालपुर, शुभम पांडेय को हरियावां, संतोष प्रजापति को सांडी, प्रमोद कुमार सिंह को अरवल और कासिमपुर से विजय कुमार सिंह को बिलग्राम तैनाती दी है।

    इसी तरह बिलग्राम में तैनात भानू प्रताप सिंह को बेनीगंज, प्रदीप सिंह को कासिमपुर, सलीमुद्दीन खां को पाली से बेहटागोकुल, राकेश यादव को बेहटागोकुल, बेनीगंज से सत्यदेव को बिलग्राम, बेहटागोकुल से घनश्याम बिंद व इरफान अहमद को पाली भेजा है। इसी क्रम में 57 हेड कांस्टेबलों और महिला आरक्षियों का भी स्थानांतरण किया गया है।

