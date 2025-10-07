यूपी के इस जिले में बनेगा डेढ़ फीट ऊंचा सीसी मार्ग, बाईपास और ओवरब्रिज का जल्द होगा निर्माण

सीतापुर के रामकोट में 1200 मीटर लंबा सीसी मार्ग बनेगा जिसकी चौड़ाई 7 से 10 मीटर होगी। दोनों तरफ जल निकासी के लिए नाले भी बनाए जाएंगे। एनएचएआई ने अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस जारी किया है और बस्ती के बाहर नाला खुदाई का काम शुरू हो गया है। सीतापुर-हरदोई मार्ग पर चौड़ीकरण का कार्य भी प्रस्तावित है जिसमें बाईपास और ओवरब्रिज का निर्माण भी शामिल है।

संवाद सूत्र, रामकोट (सीतापुर)। कस्बे में बस्ती के अंदर 1200 मीटर लंबाई में सीसीमार्ग बनाया जाएगा। यह मार्ग डेढ़ फीट ऊंचा किया जाएगा। पहले से बनी सात मीटर सड़क की चौड़ाई बढ़ाकर 10 मीटर की जाएगी। दोनों ओर जलनिकासी के लिए एक-एक मीटर नाला का निर्माण भी होगा।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने लोगों को नोटिस देकर स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाने के लिए कहा है। बस्ती के बाहर नाला खोदाई का कार्य शुरू हो गया है। रामकोट में सीतापुर-हरदोई मार्ग जगह-जगह क्षतिग्रस्त हो गया है। जलनिकासी न होने से पानी सड़क पर बह रहा है। जिससे गड्ढे हो गए हैं। सड़क किनारे नाला चोक होने से जलनिकासी नहीं हो पा रही है। इस मार्ग काे राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कर दिया गया है। इसका चौड़ीकरण प्रस्तावित है। इसी कड़ी में यह काम शुरू किया गया है।

बस्ती के अंदर एनएचएआई ने कार्यदाई संस्था क्रास इन्फ्रा सुलेशन प्राइवेट लिमिटेड को कार्य आवंटित किया है। एनएचएआई के सहायक अभियंता आमिर, अवर अभियंता अजय कुमार ने मंगलवार को निरीक्षण किया। कस्बे में अतिक्रमण हटाने के लिए एनांउसमेंट शुरू करा दिया गया है।

लाइन हटाने का कार्य बना बाधा एनएचएआई ने फरवरी माह में बिजली विभाग, जल निगम व बीएसएनएल को नोटिस दे दी थी। बिजली खंभे व लाइन हटाने के लिए कार्यदाई संस्था ने प्रक्रिया पूरी कर ली है। खंभे अभी हटाए नहीं गए हैं। वहीं जल निगम व बीएसएनएल की लाइन भी हटाई जानी है। लाइन हटे तो कार्य तेज हो।

बाईपास व ओवरब्रिज का कार्य भी शुरू होगा सीतापुर से प्रतापनगर चौराहे तक पहले चरण में मार्ग का चौड़ीकरण प्रस्तावित है। रामकोट में बाइपास व रेलवे क्रासिंग पर ओवरब्रिज का कार्य शुरू होना है। बाइपास के लिए अधिगृहीत जमीन का मुआवजा दिया जा चुका है। शीघ्र कार्य शुरू होने की उम्मीद है।