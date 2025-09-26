त्योहारों के सीजन में हरदोई स्टेशन पर इन फेस्टिवल एक्सप्रेस का होगा ठहराव, मंडल कार्यालय को भेजा गया प्रस्ताव

हरदोई वासियों के लिए खुशखबरी है क्योंकि रेलवे स्टेशन पर दो जोड़ी फेस्टिवल एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव जल्द शुरू होगा। सीएमआई अंबुज मिश्र ने प्रस्ताव मुरादाबाद मंडल कार्यालय भेज दिया है जिससे यात्रियों को काफी फायदा होगा। अब उन्हें बड़े स्टेशनों तक नहीं जाना पड़ेगा समय और पैसे की बचत होगी। रेल प्रशासन से लोगों को जल्द सुविधा शुरू होने की उम्मीद है।

जागारण संवाददाता, हरदोई। त्योहार पर जनपदवासियों के लिए राहत भरी खबर है। लंबे समय से चली आ रही मांग अब पूरी होने जा रही है। हरदोई रेलवे स्टेशन पर जल्द ही दो जोड़ी फेस्टिवल एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव शुरू किया जाएगा। सीएमआई अंबुज मिश्र ने लखनऊ-नई दिल्ली फेस्टिवल एक्सप्रेस (04203/04204) और धनबाद-चंडीगढ़-धनबाद फेस्टिवल एक्सप्रेस (03311/03312, वाया दिल्ली) के ठहराव का प्रस्ताव तैयार कर मुरादाबाद मंडल कार्यालय भेज दिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इस प्रस्ताव को स्वीकृति मिल जाएगी। इन दोनों ट्रेनों का ठहराव दिन में हरदोई स्टेशन पर होगा, जिससे यात्रियों को खासा लाभ होगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि अब तक इन ट्रेनों के न रुकने से उन्हें आसपास के बड़े स्टेशनों का सहारा लेना पड़ता था, जिससे समय और पैसा दोनों खर्च होते थे।

प्रस्ताव स्वीकृत होने के बाद जिले के यात्रियों को सीधी ट्रेन सेवा का फायदा मिलेगा और त्योहारों के समय यात्रा आसान होगी। यात्रियों और व्यापारियों ने रेल प्रशासन से उम्मीद जताई है कि जल्द ही यह सुविधा लागू हो और हरदोई स्टेशन पर ठहराव शुरू हो जाए।