हरदोई में कोटेदार समेत तीन घरों से हुई चोरी, नकदी समेत लाखों के जेवर लेकर फरार हुए चोर

हरदोई जिले के पाली और अतरौली क्षेत्र में चोरों ने तीन घरों को निशाना बनाया। चोरों ने नकदी और करीब साढ़े पांच लाख रुपये के जेवर चुरा लिए। हजारी की मड़ैया में धीरेंद्र के घर से 30 हजार रुपये और गहने चोरी हुए। प्रमोद के घर से चार हजार रुपये और पायल चोरी हुई। फतेहनगर में गजराज के घर से नकदी और जेवर चोरी हुए।

संवाद सूत्र, पाली-भरावन। जिले के कई हिस्सों में चोरों की सक्रियता बढ़ गई है। गुरुवार रात चोरों ने पाली और अतरौली क्षेत्र में तीन घरों से नकदी समेत साढ़े पांच लाख के जेवर पार कर दिए। हजारी की मड़ैया के धीरेंद्र ने बताया कि वह घर में परचून की दुकान चलाता है।

गुरुवार रात खाना खाने के बाद वह परिवार के साथ छत पर जाकर सो गया। देर रात चोरों ने घर को निशाना बनाया दीवार फांदकर चोर घर में घुसे। कमरे और दुकान का ताला तोड़ दिया। दुकान में रखे तीस हजार रुपये भी लूट लिये।

एक कमरे में बक्से में रखी चेन, एक जोड़ी झाले, पैंडल, मांगबेंदी, दो जोड़ी पायल, बिछुआ, कुंडल चोरी कर ले गए। इसी तरह गांव के प्रमोद के घर से भी चोरों ने चार हजार रुपये, एक जोड़ी पायल पर हाथ साफ किया है। सुबह जागने पर गृहस्वामियों को चोरी होने का पता चला। घर वालों ने पुलिस को सूचना दी।