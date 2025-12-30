हरदोई में रूट निर्धारण के लिए नहीं पहुंचे ई-रिक्शा चालक, नए साल से कार्रवाई करने की तैयारी

जागरण संवाददाता, हरदोई। शहर में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने को लेकर परिवहन विभाग ने ई-रिक्शा चालकों के रूट निर्धारित किए थे, जिनका आवंटन प्रथम आवक प्रथम पावक के आधार पर किया जाना था, लेकिन एक दो को छोड़कर कोई भी ई-रिक्शा चालक एआरटीओ कार्यालय रूट निर्धारित के लिए नहीं पहुंचा। इसे लेकर परिवहन विभाग ने नए साल से ई-रिक्शा चालकों के विरुद्ध कार्रवाई की तैयारी कर ली है।

शहर में ई-रिक्शा चालकों के लिए पहले भी रूटों का निर्धारण किया जा चुका है, लेकिन हालात जस के तस ही रहे। यातायात पुलिस की ओर से निर्धारित किए गए रूटों पर ई-रिक्शा का संचालन नहीं हो रहा है। इसे लेकर परिवहन विभाग ने 20 दिन पहले ई-रिक्शा संचालन के लिए एक बार फिर रूटों का निर्धारण किया, जिसके तहत पिहानी चुंगी से अटल चौराहा, बड़ा चौराहा होते हुए बिलग्राम चुंगी या अटल चौराहा से बावन, पिहानी चुंगी से कैनाल रोड होते हुए रेलवे स्टेशन या कचहरी रोड होते हुए रेलवे स्टेशन, महोलिया शिवपार से जिंदपीर चौराहा होते हुए रेलवे स्टेशन या कैनाल रोड होते हुए सिनेमा चौराहा तक जाएगा।

वहीं, रेलवे स्टेशन से सर्कुलर रोड होते हुए लखनऊ चुंगी से बिलग्राम चुंगी होते हुए सांडी चुंगी, रेलवे स्टेशन से कचहरी रोड होते हुए अटल चौराहा से बावन चुंगी, सिनेमा चौराहा से धर्मशाला रोड होते हुए रफी अहमद किदवई इंटर कॉलेज, एआरटीओ चौराहा से बिलग्राम चुंगी या मुन्नेमिया से बाबा मंदिर तक, लखनऊ चुंगी से सिनेमा चौराहा होते हुए अटल चौराहा तक आवागमन होगा।

इसके साथ ही, बावन चुंगी या पिहानी चुंगी, लखनऊ चुंगी से रामजानकी मंदिर से आवास विकास कालोनी, कैनाल रोड होते हुए रेलवे स्टेशन, सांडी चुंगी से बावन चुंगी होते हुए रामदत्त चौराहा, बड़ा चौराहा से मुन्नेमिया चौराहा, बिलग्राम चुंगी से बाबा मंदिर, अटल चौराहा से सिनेमा रोड, अस्पताल रोड, जिंदपीर चौराहा, कैनाल रोड से जिंदपीर चौराहा से रेलवे स्टेशन पर ई-रिक्शा संचालन को लेकर रूट निर्धारित किए गए।