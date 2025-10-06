नशेड़ी बेटे ने दिव्यांग मां को नाले में डुबो-डुबोकर मार डाला, शव को घसीटते हुए चारपाई पर डाला

उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में एक नशेड़ी बेटे ने अपनी विकलांग माँ को नाले में डुबोकर मार डाला। आरोपी सुनील को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। ग्रामीणों में दहशत का माहौल है और सुनील की दबंगई के चलते कोई भी उसके खिलाफ तहरीर देने को तैयार नहीं है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

जागरण संवाददाता, हरदोई। नशेड़ी बेटे ने रविवार की रात चारपाई पर लेटी दिव्यांग मां को घसीटकर घर के बाहर नाले में डुबो-डुबोकर मार डाला। मौत होने पर शव का घसीटते हुए लाकर चारपाई पर डाल दिया। घटना से गांव में सनसनी फैल गई। सीओ बिलग्राम रवि प्रकाश सिंह ने मौके पर पहुंचकर पड़ताल की। आरोपित को हिरासत में लिया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मल्लावां के ग्राम इसरापुर की सुशीला के पति पुत्तीलाल की चार वर्ष पहले मौत हाे चुकी है। सुशीला के दो बेटे थे। बड़े बेटे रामकिशोर की 18 वर्ष पहले मौत हो चुकी है। बहू लक्ष्मी अपने देवर सुनील के साथ रहने लगी थी। दोनों चड़ीगढ़ में रहकर मजदूरी करते हैं। गांव में सुनील की मां सुशीला अकेली रहती थी। एक वर्ष से सुशीला को लगवा मार गया था। वह चलने-फिरने में असमर्थ थीं। तीन माह पहले सुनील घर बनवाने के लिए गांव आया था। लक्ष्मी दो माह पहले बच्चों को लेकर चड़ीगढ़ चली गई थी। जबकि सुनील अपनी मां के साथ घर में रहने लगा था। वह चारपाई पर ही पड़ी रहती थीं।

ग्रामीणों के अनुसार सुनील नशे का आदी था। रविवार रात करीब 8 बजे सुशीला का बेटा सुनील नशे में घर पहुंचा। चारपाई पर लेटी मां को गाली-गलौज करने लगा। मां के विरोध करने पर उसे चारपाई से उठाकर घसीटते हुए,घर के बाहर नाले की तरफ ले गया। बाढ़ के पानी से नाला भरा हुआ था। नाले में डुबो-डुबोकर सुनील ने मां की हत्या कर दी।

हत्या करने के बाद वह मां के शव को घसीटकर घर के बाहर पड़ी चारपाई पर डालकर भाग गया। ग्रामीणों के आंखों के सामने पूरी घटना हुई,लेकिन कोई भी बचाने के लिए पहुंचा। हालांकि बाद में ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की। प्रशिक्षु सीओ हरेकृष्ण शर्मा ने बताया कि आरोपी सुनील को हिरासत लिया गया है। आरोपित से पूछताछ की जा रही है। अभी तहरीर नहीं मिली है। शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। रिपोर्ट आने पर जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस के साथ की अभद्रता, बोला- मां है तो मार दिया प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आरोपी सुनील शराब के नशे में था। वह अक्सर अपनी मां के साथ मारपीट करता था। पुलिस कर्मियों ने उसे पकड़ा तो अभद्रता करते हुए बोला कि मेरी मां है तो मार दिया। इसमें किसी से क्या मतलब। बमुश्किल पुलिस आरोपित को किसी तरह पकड़ कर कोतवाली लाई है।