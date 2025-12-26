खाते में अधिक धनराशि होने पर तीन सचिवों को कठोर चेतावनी, विकास कार्यों पर नहीं हो रही खर्च

जागरण संवाददाता, हरदोई। गांव के विकास के लिए केंद्रीय वित्त के तहत जारी करोड़ों की राशि खातों में पड़ी है, जबकि विकास के नाम पर इस राशि को खर्च नहीं किया जा रहा है। समीक्षा के बाद डीपीआरओ ने टॉप थ्री सचिवों को चिन्हित कर उन्हें कठोर चेतावनी जारी की है।

डीपीआरओ विनय कुमार सिंह ने बताया कि समीक्षा के दौरान पाया गया कि दो सैकड़ा से अधिक ग्राम पंचायतों में राशि डंप है। विकास के नाम पर इस राशि का उपयोग नहीं किया जा रहा है।

सबसे ऊपर की तीन ग्राम पंचायतों को चिह्नित कर इनके सचिवों को कठोर चेतावनी जारी की गई है। टोडरपुर की कोठिला सरैया, टड़ियावां की नानकगंज ग्रंट, टड़ियावां की भड़ायल शामिल है, जिसमें अत्यधिक धनराशि खाते में पड़ी है।

उन्होंने बताया कि इन तीन पंचायतों के सचिवों को कठोर चेतावनी जारी करते हुए जवाब मांगा गया है तथा राशि को खर्च करने के निर्देश दिए गए हैं।