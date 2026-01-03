Language
    हरदोई में संदिग्ध हालात में विवाहिता की मौत, CHC में शव छोड़कर ससुरालीजन फरार

    By Sushant Singh Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 05:21 PM (IST)

    संडीला, हरदोई में एक विवाहिता समीक्षा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। ससुराल वाले शव को सीएचसी में छोड़कर फरार हो गए। मृतका के पिता ने आरोप लगा ...और पढ़ें

    संदिग्ध हालात में विवाहिता की मौत।

    संवाद सूत्र, संडीला। संदिग्ध हालात में शुक्रवार रात विवाहिता की मौत हो गई। सीएचसी में शव छोड़कर ससुरालीजन फरार हो गए। मृतका के पिता ने ससुरालीजन पर दहेज की मांग पूरी न होने पर हत्या कर शव लटकाने का आरोप लगाया। पुलिस ने पति समेत चार के विरुद्ध दहेज हत्या की एफआइआर दर्ज की है। पुलिस ने पति को हिरासत में लिया है।

    लखनऊ के आदर्श बिहार कालोनी की रहने वाली समीक्षा की शादी 18 नवंबर 2024 को संडीला के ग्राम ककराली के सौरभ मौर्य के साथ हुई थी। सूचना मिलने पर मृतका के पिता सदानंद मौके पर पहुंचे।

    पिता ने आरोप लगाया कि शादी में सामर्थ्य के अनुसार दान-दहेज देने और चार लाख रुपये व्यापार के लिए देने के बावजूद ससुरालीजन अतिरिक्त दहेज की मांग कर बेटी को प्रताड़ित कर रहे थे।

    मांग पूरी न होने पर मारपीट कर उसकी हत्या कर दी गई और बाद में शव को फंदे से लटका दिया गया। पुलिस के अनुसार, मृतका का चार माह का एक बेटा है।

    प्रभारी निरीक्षक विद्या सागर पाल ने बताया कि पिता की तहरीर पर पति सौरभ, सास, ननद संध्या और ननदोई मनोज के विरुद्ध दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। पति से पूछताछ जारी है, अन्य आरोपितों की तलाश की जा रही है।