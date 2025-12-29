Language
    आजाद समाज पार्टी प्रमुख चंद्रशेखर ने ‘विधानसभा चुनाव 2027’ के लिए भरी हुंकार, योगी सरकार पर लगाए कई गंभीर आरोप

    By Ashish Trivedi Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 06:13 PM (IST)

    चंद्रशेखर आजाद ने हरदोई में महाराजा बिजली पासी जयंती पर 2027 में यूपी की सत्ता हासिल करने का संकल्प लिया। उन्होंने प्रदेश सरकार पर SIR के जरिए 2.89 कर ...और पढ़ें

    चंद्रशेखर आजाद ने सरकार पर SIR के जरिए करोड़ों वोट काटने का लगाया आरोप।

    जागरण संवाददाता, हरदोई। महाराजा बिजली पासी की जयंती सिर्फ एक स्मृति कार्यक्रम तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह प्रदेश की राजनीति में एक नए सियासी संकेत का मंच बन गई। भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी की बहुजन संकल्प महारैली में उमड़े जनसैलाब के बीच पार्टी प्रमुख सांसद चंद्रशेखर आजाद ने साफ ऐलान किया कि 2027 में सत्ता का रास्ता लखनऊ से होकर जाएगा।

    पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाद अब अवध की राजनीति में मजबूत दखल का दावा करते हुए उन्होंने प्रदेश सरकार, प्रशासन और केंद्र सरकार पर तीखे सवाल खड़े किए।

    नार्मल स्कूल मैदान में आयोजित महाराजा बिजली पासी की जयंती कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि यह आयोजन सिर्फ जयंती समारोह नहीं, बल्कि 2027 के लिए बहुजन संकल्प का ऐलान है।

    उन्होंने कहा कि पार्टी ने तय कर लिया है कि वर्ष 2027 में आजाद समाज पार्टी को लखनऊ की सत्ता तक पहुंचाया जाएगा। इसके लिए कार्यकर्ता पूरी ताकत से जुटे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता सभी दलों को आजमा चुकी है और अब नए नेतृत्व को मौका देना चाहती है। एससी, एसटी, ओबीसी, मुस्लिम और आदिवासी वर्गों के बीच भाईचारा मजबूत हो रहा है और यही एकजुटता आने वाले समय में आजाद समाज पार्टी को बड़ी राजनीतिक ताकत बनाएगी।

    उन्होंने बताया कि हरदोई के इस सम्मेलन के बाद 25 तारीख से प्रदेश में पांच बड़ी रैलियों की शुरुआत होगी, इससे पहले मुजफ्फरनगर में महारैली हो चुकी है। कार्यक्रम में उमड़ी भारी भीड़ का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मैदान छोटा था, प्रशासन ने सहयोग किया, लेकिन संख्या अपेक्षा से कहीं अधिक थी।

    उन्होंने बताया कि उन्हें सैकड़ों आवेदन मिले हैं, जिनमें शोषण और अत्याचार से जुड़े मामले हैं। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि यदि इन पर कार्रवाई नहीं हुई तो जिला अधिकारी कार्यालय पर बड़ा धरना दिया जाएगा। एसआइआर के मुद्दे पर चंद्रशेखर आजाद ने प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए।

    उन्होंने कहा कि एसआईआर के जरिए प्रदेश में 2.89 करोड़ वोट काटे गए हैं। सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि यदि एक साल के भीतर इतने वोट कटे हैं तो 2024 के चुनाव में डाले गए वोटों की जिम्मेदारी कौन लेगा। मुख्यमंत्री के साथ ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर भी निशाना साधा।

    लखनऊ के प्रेरणा स्थल का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भाषणों में महाराजा बिजली पासी का नाम बार-बार लिया गया, लेकिन यदि वहां उनकी या लाखन पासी, उदा देवी पासी जैसे दलित महापुरुषों की मूर्तियां लगाई जातीं तो समाज को सच्चा सम्मान मिलता।

    उन्होंने कहा कि दलित समाज का पेट सिर्फ बातों से भरा जा रहा है, जबकि जमीनी हालात आज भी गुलामी जैसे हैं। कार्यक्रम में आयोजकों के साथ ही भारी संख्या में भीड़ जुटी।