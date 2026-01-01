Language
    हरदोई में घर में सोते बच्चे पर बिल्ली ने किया हमला, मासूम लखनऊ रेफर

    By Sandeep Kumar Pandey Edited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 07:13 PM (IST)

    तीन वर्षीय देव 

    जागरण संवाददाता, हरदोई : घर के बाहर टहलने वाले कुत्तों के बाद अब बिल्लियां भी मासूम बच्चों के लिए खतरा बन रही है। ताजा प्रकरण हरदोई के हरपालपुर का है।

    हरपालपुर के गांव में गुरुवार को दोपहर में सोते समय एक बच्चे को बिल्ली ने नोच लिया। बच्चे के चीखने की आवाज सुनकर पहुंचे स्वजन ने किसी तरह से उसकी जान बचाई। मेडिकल कालेज अस्पताल से बच्चे को चिकित्सक ने लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया।

    हरपालपुर के ग्राम जोगापुरवा के आधार ने बताया कि उनका तीन वर्षीय बेटा देव गुरुवार की दोपहर कमरे में सो रहा था। उनकी पत्नी काम कर रही थी। सोते समय बच्चे पर बिल्ली ने हमला कर उसका मुंह नोच लिया। बच्चे की चीखने की आवाज सुनकर स्वजन कमरे में पहुंचे और वहां से बिल्ली को भगाकर बच्चे को बचाया।

    माता-पिता गंभीर रुप से चोटिल बच्चे को एंबुलेंस से मेडिकल कालेज अस्पताल लेकर आए। यहां चिकित्सक ने हालत गंभीर होने पर लखनऊ ट्रामा सेटर रेफर कर दिया। पीड़ित का कहना है कि अभी तक तो बच्चों को कुत्तों से ही खतरा था, लेकिन अब तो घरों में हर समय मौजूद रहने वाली बिल्लियां भी जानलेवा हो रही हैं।