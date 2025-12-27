हरदोई में तेज रफ्तार बस की टक्कर से पुल की रेलिंग पर लटका ट्रैक्टर, चालक समेत तीन घायल

जागरण संवाददाता, हरदोई। सीतापुर ओवर ब्रिज पर शनिवार शाम तेज रफ्तार और लापरवाह ड्राइविंग की वजह से बड़ा हादसा टलता-सा रह गया। ओवरटेक करने के दौरान निजी बस ने ट्रैक्टर में टक्कर मार दी, जिससे ट्रैक्टर पलट गया और उसका पिछला पहिया पुल की रेलिंग पर लटक गया। यह पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी ऐसे कई हादसे हो चुके हैं।

टड़ियावां थाना क्षेत्र के ऊनौती गांव निवासी रामनरेश अपने ट्रैक्टर की सर्विस कराकर शाम करीब छह बजे अपने पुत्र विवेक पाल उर्फ छोटू और ट्रैक्टर ड्राइवर शिवम के साथ गांव लौट रहे थे।

सीतापुर ओवर ब्रिज पर सामने से तेज रफ्तार में आ रही बस ने किसी वाहन को ओवरटेक करते समय ट्रैक्टर में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में ट्रैक्टर पलट गया और पुल की रेलिंग पर लटक गया।

रामनरेश, विवेक और शिवम जख्मी हो गए। सूचना पाकर पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और तीनों को तत्काल जिला अस्पताल भेजा गया।

अस्पताल में रामनरेश को हल्की चोटें आने के कारण प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। जबकि विवेक और शिवम का इलाज जारी है। शिवम की स्थिति गंभीर होने के कारण उसका सीटी स्कैन भी कराया गया।