Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    भाजपा विधायक श्याम प्रकाश ने SIR पर खड़े किए सवाल, यूपी में चढ़ा सियासी पारा

    By Rajeev Sharma Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 06:37 PM (IST)

    गोपामऊ विधायक श्याम प्रकाश ने एसआइआर अभियान और पंचायत चुनाव की मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि एक साथ दो प्रक्रियाओं से ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, हरदोई। गोपामऊ विधायक श्याम प्रकाश एक बार फिर इंटरनेट मीडिया पर अपनी टिप्पणी को लेकर चर्चा में आ गए हैं। इस बार उन्होंने एसआइआर अभियान और पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में एक साथ चल रहे संशोधन कार्य पर सवाल खड़े किए हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    विधायक श्याम प्रकाश ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि मतदाता सूची में दो अलग-अलग प्रक्रियाओं का एक साथ और जल्दबाजी में संशोधन किए जाने से गांव के लोगों में भारी भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। उन्होंने इसे निर्वाचन आयोग और संबंधित अधिकारियों की अनुभवहीनता और मूर्खता करार दिया है। विधायक के इस बयान को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चाओं का दौर जारी है।

    उनकी पोस्ट पर लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। यह पहली बार नहीं है जब गोपामऊ विधायक अपनी ही सरकार या व्यवस्था पर टिप्पणी को लेकर सुर्खियों में आए हों। इससे पहले भी वे कई बार इंटरनेट मीडिया पर की गई पोस्ट के कारण चर्चा में रह चुके हैं।