भाजपा विधायक श्याम प्रकाश ने SIR पर खड़े किए सवाल, यूपी में चढ़ा सियासी पारा

जागरण संवाददाता, हरदोई। गोपामऊ विधायक श्याम प्रकाश एक बार फिर इंटरनेट मीडिया पर अपनी टिप्पणी को लेकर चर्चा में आ गए हैं। इस बार उन्होंने एसआइआर अभियान और पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में एक साथ चल रहे संशोधन कार्य पर सवाल खड़े किए हैं।

विधायक श्याम प्रकाश ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि मतदाता सूची में दो अलग-अलग प्रक्रियाओं का एक साथ और जल्दबाजी में संशोधन किए जाने से गांव के लोगों में भारी भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। उन्होंने इसे निर्वाचन आयोग और संबंधित अधिकारियों की अनुभवहीनता और मूर्खता करार दिया है। विधायक के इस बयान को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चाओं का दौर जारी है।