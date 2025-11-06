Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यूट्यूबर वंशिका: फेम के नशे में मां पर किया हमला, पुलिस कार्रवाई

    By Kesav Tyagi Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 08:07 PM (IST)

    दिल्ली पुलिस ने यूट्यूबर वंशिका के खिलाफ उसकी मां से मारपीट करने के आरोप में मामला दर्ज किया है। वंशिका पर 20 लाख रुपये मांगने और इनकार करने पर मां को बेरहमी से पीटने का आरोप है। सोशल मीडिया पर इस घटना की व्यापक निंदा हो रही है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    यूट्यूबर वंशिका ने अपनी मां को पीटते हुए वीडियो खुद किया वायरल। वीडियो ग्रैब

    जागरण संवाददाता, हापुड़। गरीबी के बीच डांस का पहला वीडियो प्रसारित होने के बाद प्रसिद्धी हासिल करने वाली यूट्यूब इन्फ्लुएंसर वंशिका ने रुपयों के लालच में अपनी ही मां बंटी को बेरहमी से पीटा। अब पुलिस ने इस पूरे मामले में जांच शुरू कर दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    चार नवंबर को वह अपने लिव-इन पार्टनर हिमांशु और दो अन्य साथियों के साथ कोतवाली क्षेत्र के मोदीनगर रोड स्थित आदर्श नगर स्थित मां के घर पर पहुंची। उसने मां से प्लाॅट व 20 लाख रुपये की मांग की। रुपये देने से इनकार करने पर वंशिका ने न केवल अपनी मां को थप्पड़ मारे, बल्कि उनके बाल खींचे, गला दबाया और जमीन पर पटक दिया। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि इस पूरी मारपीट को वंशिका ने खुद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर लाइव स्ट्रीम कर दिया, जिसका वीडियो अब इंटरनेट मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहा है।

    पुलिस में दी तहरीर में आदर्श नगर काॅलोनी की बंटी कुमारी ने बताया कि वह एक साधारण गृहिणी हैं। उनकी बेटी वंशिका अपने प्रेमी हिमांशु के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही है और हाल के दिनों में रुपयों के लालच में परिवार से दूरी बना ली थी। उन्होंने अपनी बेटी को बहुत प्यार दिया, लेकिन वह अब रुपयों के पीछे भाग रही है।

    चार नवंबर की रात वह दोस्तों के साथ आई और बिना वजह उन पर टूट पड़ी। वह बेटी वंशिका पर चिल्लाईं, उसे समझाया लेकिन वह नहीं रुकी। गला दबाकर वह पीड़िता को मारने पर उतारू हो गई थी। मारपीट में आई चोटें इतनी गंभीर थीं कि पीड़िता को तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ा।

    पिता के साथ भी की गाली-गलौज

    एक अन्य वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। जिसमें वंशिका अपने पिता के साथ भी गाली-गलौज करती दिख रही है। वीडियो में पिता वंशिका को समझाने का प्रयास करते दिख रहे हैं। वहीं, वह पिता के साथ अशोभनीय शब्दों का इस्तेमाल कर धमकी देती नजर अा रही है।

    इंटरनेट मीडिया पर बड़ा नाम है वंशिका

    वंशिका के यूट्यूब चैनल पर करीब 1.90 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। जहां वह लाइफस्टाइल, फैशन आदि की वीडियो शेयर करती हैं। वहीं, इंस्टाग्राम हैंडल पर उनके 7.42 लाख फालोअर हैं, जो उनकी रील और स्टोरीज को लाखों व्यूज देते हैं। लेकिन इस घटना के बाद उनका इमेज पूरी तरह से पलट गया है।

    वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे वंशिका अपनी मां को अपमानित कर रही है, थप्पड़ जड़ रही है और चिल्ला रही है कि तुम्हें रुपये देने ही पड़ेंगे वरना चैनल बंद हो जाएगा। इस वीडियो ने न सिर्फ हापुड़ बल्कि पूरे देश में आक्रोश पैदा कर दिया है।

    इंटरनेट मीडिया पर कोस रहे फाॅलोअर

    इंटरनेट जिसमें हजारों यूजर्स वंशिका को शर्मनाक बेटी और रुपयों की भूखी आदि शब्दों से नवाज रहे हैं। कई फालोअर ने उनके यूट्यूब चैनल से अनसब्सक्राइब करना शुरू कर दिया है, जबकि कुछ ने अपील की है कि वंशिका के साथ किसी भी प्रमोशनल डील को रद्द कर दें।

    कुछ लोग इस घटना को इंटरनेट मीडिया की चकाचौंध और पारिवारिक मूल्यों के टूटने का प्रतीक बता रहे हैं। वंशिका की तरफ से अभी तक कोई सफाई नहीं आई है, लेकिन उनके पुराने वीडियाे में परिवार के प्रति प्यार दिखाने वाले क्लिप्स अब लोगों के बीच और ज्यादा सवाल खड़े कर रहे हैं।

    बोले जिम्मेदार...

    मामले में तहरीर मिली है। तहरीर के आधार पर जांच की जा रही है। जांच पूरी होने पर रिपोर्ट दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

    -देवेंद्र सिंह बिष्ट, कोतवाली प्रभारी निरीक्षक

    यह भी पढ़ें- 'तुम्हें 20 लाख देने ही पड़ेंगे...', ब्वॉयफ्रेंड के साथ घर पहुंची यूट्यूब सेंसेशन वंशिका का मां पर क्रूर हमला; वीडियो वायरल