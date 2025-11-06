यूट्यूबर वंशिका: फेम के नशे में मां पर किया हमला, पुलिस कार्रवाई

जागरण संवाददाता, हापुड़। गरीबी के बीच डांस का पहला वीडियो प्रसारित होने के बाद प्रसिद्धी हासिल करने वाली यूट्यूब इन्फ्लुएंसर वंशिका ने रुपयों के लालच में अपनी ही मां बंटी को बेरहमी से पीटा। अब पुलिस ने इस पूरे मामले में जांच शुरू कर दी है।

चार नवंबर को वह अपने लिव-इन पार्टनर हिमांशु और दो अन्य साथियों के साथ कोतवाली क्षेत्र के मोदीनगर रोड स्थित आदर्श नगर स्थित मां के घर पर पहुंची। उसने मां से प्लाॅट व 20 लाख रुपये की मांग की। रुपये देने से इनकार करने पर वंशिका ने न केवल अपनी मां को थप्पड़ मारे, बल्कि उनके बाल खींचे, गला दबाया और जमीन पर पटक दिया। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि इस पूरी मारपीट को वंशिका ने खुद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर लाइव स्ट्रीम कर दिया, जिसका वीडियो अब इंटरनेट मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहा है।

पुलिस में दी तहरीर में आदर्श नगर काॅलोनी की बंटी कुमारी ने बताया कि वह एक साधारण गृहिणी हैं। उनकी बेटी वंशिका अपने प्रेमी हिमांशु के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही है और हाल के दिनों में रुपयों के लालच में परिवार से दूरी बना ली थी। उन्होंने अपनी बेटी को बहुत प्यार दिया, लेकिन वह अब रुपयों के पीछे भाग रही है।

चार नवंबर की रात वह दोस्तों के साथ आई और बिना वजह उन पर टूट पड़ी। वह बेटी वंशिका पर चिल्लाईं, उसे समझाया लेकिन वह नहीं रुकी। गला दबाकर वह पीड़िता को मारने पर उतारू हो गई थी। मारपीट में आई चोटें इतनी गंभीर थीं कि पीड़िता को तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ा।

पिता के साथ भी की गाली-गलौज एक अन्य वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। जिसमें वंशिका अपने पिता के साथ भी गाली-गलौज करती दिख रही है। वीडियो में पिता वंशिका को समझाने का प्रयास करते दिख रहे हैं। वहीं, वह पिता के साथ अशोभनीय शब्दों का इस्तेमाल कर धमकी देती नजर अा रही है।

इंटरनेट मीडिया पर बड़ा नाम है वंशिका वंशिका के यूट्यूब चैनल पर करीब 1.90 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। जहां वह लाइफस्टाइल, फैशन आदि की वीडियो शेयर करती हैं। वहीं, इंस्टाग्राम हैंडल पर उनके 7.42 लाख फालोअर हैं, जो उनकी रील और स्टोरीज को लाखों व्यूज देते हैं। लेकिन इस घटना के बाद उनका इमेज पूरी तरह से पलट गया है।

वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे वंशिका अपनी मां को अपमानित कर रही है, थप्पड़ जड़ रही है और चिल्ला रही है कि तुम्हें रुपये देने ही पड़ेंगे वरना चैनल बंद हो जाएगा। इस वीडियो ने न सिर्फ हापुड़ बल्कि पूरे देश में आक्रोश पैदा कर दिया है।

इंटरनेट मीडिया पर कोस रहे फाॅलोअर इंटरनेट जिसमें हजारों यूजर्स वंशिका को शर्मनाक बेटी और रुपयों की भूखी आदि शब्दों से नवाज रहे हैं। कई फालोअर ने उनके यूट्यूब चैनल से अनसब्सक्राइब करना शुरू कर दिया है, जबकि कुछ ने अपील की है कि वंशिका के साथ किसी भी प्रमोशनल डील को रद्द कर दें।