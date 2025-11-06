Language
    'तुम्हें 20 लाख देने ही पड़ेंगे...', ब्वॉयफ्रेंड के साथ घर पहुंची यूट्यूब सेंसेशन वंशिका का मां पर क्रूर हमला; वीडियो वायरल

    By Kesav Tyagi Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 11:59 AM (IST)

    यूट्यूब सेंसेशन वंशिका का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वह अपनी मां से 20 लाख रुपये की मांग कर रही है और उन पर हमला कर रही है। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर लोग वंशिका के इस व्यवहार की कड़ी आलोचना कर रहे हैं। वीडियो में वंशिका अपनी मां पर पैसे देने का दबाव बनाती हुई दिख रही है।

    मां के साथ मारपीट करती हुई फेमस यूट्यूब इन्फ्लुएंसर वंशिका।

    केशव त्यागी, हापुड़। हापुड़ जिले में एक ऐसी घटना ने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया है, जहां फेमस यूट्यूब इन्फ्लुएंसर वंशिका ने अपनी मां बंटी पर खुले तौर पर हाथ उठा दिया। यह घटना चार नवंबर की रात कोतवाली क्षेत्र के मोदीनगर रोड स्थित आदर्श नगर स्थित बंटी के आवास पर हुई, जब उनकी वंशिका अपने लिव-इन पार्टनर हिमांशु और दो अन्य साथियों के साथ वहां पहुंची।

    विवाद की जड़ में वंशिका की 20 लाख रुपये की मांग थी, जो वह मां से फिरौती के रूप में वसूलना चाहती थी। जब मां ने रुपये देने से साफ इनकार कर दिया, तो बातचीत तलवार की धार पर आ गई और वंशिका ने न केवल अपनी मां को थप्पड़ मारे, बल्कि उनके बाल खींचे, गला दबाया और जमीन पर पटक दिया। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि इस पूरी मारपीट को वंशिका ने खुद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर लाइव स्ट्रीम कर दिया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

    पीड़ित मां ने कोतवाली न्याय की लगाई गुहार

    पुलिस में दी तहरीर में आदर्श नगर कॉलोनी की बंटी कुमारी ने बताया कि वह एक साधारण गृहिणी हैं। उनकी बेटी वंशिका अपने प्रेमी हिमांशु के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही है और हाल के दिनों में रुपयों के लालच में परिवार से दूरी बना ली थी। उन्होंने अपनी बेटी को बहुत प्यार दिया, लेकिन वह अब रुपयों के पीछे भाग रही है।

    चार नवंबर की रात वह दोस्तों के साथ आई और बिना वजह उन पर टूट पड़ी। वह पुत्री पर चिल्लाई, उसे समझाया, लेकिन वह नहीं रुकी। गला दबाकर वह पीड़िता को मारने पर उतारू हो गई थी। मारपीट में आई चोटें इतनी गंभीर थीं कि पीड़िता को तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ा।

    सोशल मीडिया पर प्रसिद्ध है वंशिका

    वंशिका के यूट्यूब चैनल पर करीब 1.90 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। जहां वह लाइफस्टाइल, फैशन आदि की वीडियो शेयर करती हैं। वहीं, इंस्टाग्राम हैंडल पर उनके 7.42 लाख फॉलोअर हैं, जो उनकी रील और स्टोरीज को लाखों व्यूज देते हैं, लेकिन इस घटना के बाद उनका इमेज पूरी तरह से पलट गया है।

    वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे वंशिका अपनी मां को अपमानित कर रही है, थप्पड़ जड़ रही है और चिल्ला रही है कि तुम्हें रुपये देने ही पड़ेंगे वरना चैनल बंद हो जाएगा। इस वीडियो ने न सिर्फ हापुड़ बल्कि पूरे देश में आक्रोश पैदा कर दिया है।

    सोशल मीडिया पर कोस रहे फॉलोअर

    सोशल जिसमें हजारों यूजर्स वंशिका को शर्मनाक बेटी और रुपयों की भूखी आदि शब्दों से नवाज रहे हैं। कई फॉलोअर ने उनके यूट्यूब चैनल से अनसब्सक्राइब करना शुरू कर दिया है, जबकि कुछ ने अपील की है कि वंशिका के साथ किसी भी प्रमोशनल डील को रद कर दें।

    कुछ लोग इस घटना को सोशल मीडिया की चकाचौंध और पारिवारिक मूल्यों के टूटने का प्रतीक बता रहे हैं। वंशिका की तरफ से अभी तक कोई सफाई नहीं आई है, लेकिन उनके पुराने वीडियो में परिवार के प्रति प्यार दिखाने वाले क्लिप्स अब लोगों के बीच और ज्यादा सवाल खड़े कर रहे हैं।

    मामले में तहरीर मिली है। तहरीर के आधार पर जांच की जा रही है। जांच पूरी होने पर रिपोर्ट दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।


    -

    - देवेंद्र सिंह बिष्ट, कोतवाली प्रभारी निरीक्षक