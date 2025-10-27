Language
    हापुड़ में छह गैंगस्टरों पर कसा शिकंजा, पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई से अपराधियों में मचा हड़कंप

    By Mukul Mishra Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 01:55 PM (IST)

    हापुड़ कोतवाली पुलिस ने छह अपराधियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है। जफर आलम को गिरोह का सरगना बनाया गया है। अन्य आरोपियों में सावेज, सोनी, वाहिद, नदीम और सादिक शामिल हैं। इन पर मारपीट, अवैध हथियार रखने और लोगों में डर फैलाने जैसे आरोप हैं। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

    जागरण संवाददाता, हापुड़। हापुड़ में कोतवाली थाना पुलिस ने विभिन्न अपराधों में लिप्त छह आरोपितों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की है। पुलिस सभी आरोपितों की तलाश में जुट गई है।

    थाना कोतवाली प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि एक मीनार मस्जिद मोहल्ला कोटला मेवतियान और हाल निवासी रफीकनगर मोहल्ले के रहने वाले जफर उर्फ जफर आलम को गैंग लीडर, असौड़ा गांव और हाल निवासी लिसाड़ी गेट, मेरठ और थाना मवाना के मैन सब्जी मंडी निवासी सावेज उर्फ शहावेज, सिकंदरगेट निवासी सोनी उर्फ वकील, देहली गेट निवासी वाहिद उर्फ वाजिद, कोटला मेवतियान निवासी नदीम, कोटला मेवतियान और हाल निवासी मजीदपुरा गली नंबर-11 निवासी सादिक पर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है।

    उन्होंने बताया कि नामजद आरोपित गिरोह बनाकर सामाजिक, भौतिक व आर्थिक लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से मारपीट व अवैध शस्त्र जैसे आपराधिक क्रिया-कलापों में शामिल रहकर आम लोगों में भय व आतंक व्याप्त करते हैं। इतना ही नहीं ऐसा कर वह अवैध रूप से धन भी अर्जित करने का कार्य करते हैं। अब इस गिरोह के सदस्यों की पुलिस द्वारा तलाश करनी शुरू कर दी गई है। जल्द ही आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।