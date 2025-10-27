Language
    हापुड़ में DM के आदेश की अवहेलना, निरस्त करने के बाद भी रात में लगाए गए होर्डिंग्स

    By Dharampal Arya Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 01:34 PM (IST)

    हापुड़ में पालिका अधिकारियों की मिलीभगत से यूनिपोल टेंडर रद होने के बाद भी रात में यूनिपोल लगाए गए। डीएम के आदेशों की अवहेलना करते हुए, नियमों का उल्लंघन किया गया और विरोध करने पर लोगों को धमकाया गया। स्थानीय निवासियों ने डीएम को शिकायत भेजकर कार्रवाई की मांग की है और सोमवार को ज्ञापन देने की तैयारी कर रहे हैं।

    जागरण संवाददाता, हापुड़। हापुड़ में नगर पालिका के मानकों को ताक पर रखकर दिए गए यूनिपोल के टेंडर का विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है। पालिका के अधिकारियों की शह पर यूनिपोल लगाने वालों ने प्रशासन के आदेश को स्वीकारने से इनकार कर दिया है।

    स्थिति यह है कि टेंडर निरस्त हो जाने के बाद भी रात में शहर में यूनिपोल लगाए गए। इनको लगाने में भी मानकों का पालन नहीं किया गया। विरोध करने पर आसपास के लोगों को धमकी दी गई। मनमानी की शिकायत लोगों ने डीएम को भेजी है।

    वहीं, सोमवार को डीएम से मिलकर कार्रवाई की मांग करेंगे। दो दिन पहले ही डीएम ने शहर में होर्डिंग और यूनिपोल के टेंडर और एक अन्य अनुमति को अनियमितता मिलने पर निरस्त करने के आदेश पालिका के ईओ को दिए थे।

    डीएम को भेजी शिकायत में आरोप लगाया है कि सबली के बाहर पुराने दिल्ली हाईवे के कट पर एक कंपनी की ओर से नियम विरुद्ध नए यूनिपोल लगाए गए हैं। इसका हम लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन वह दबंगई पर उतारू हो गए। यह राष्ट्रीय राजमार्ग का हिस्सा है। इस मामले में नगर पालिका, लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों और पुलिस को सूचना दी गई।

    पुलिस तो मौके पर पहुंची, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहां तक कि इस मार्ग पर एक बड़ा अस्पताल का रास्ता भी जाता है। इसके बाद भी लोगों को झूठे केस में फंसाने की धमकी देते यूनिपोल सड़क पर लगाया गया है। इसलिए मामले में कार्रवाई की जाए।

    सबली के रहने वाले मनोज कुमार, लेखराज कुमार, सोनू कुमार, बिल्लू कसाना, जीतू, सपना देवी, रविंद्र गुर्जर, प्रिंस शर्मा आदि ने बताया कि उन्हें विभिन्न माध्यमों से जानकारी मिली है कि नगर पालिका क्षेत्र में सड़कों पर यूनिपोल आदि लगाने की अनुमति डीएम अभिषेक पांडेय ने शुक्रवार को निरस्त कर दी थी, लेकिन अनुमति निरस्त होने के बाद भी आदेश की अवहेलना करते हुए शनिवार की रात सड़क पर कई स्थानों पर बिना मानकों के यूनिपोल लगा दिए। इसके खिलाफ लोगों ने सोमवार को डीएम कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन देने का एलान किया है।