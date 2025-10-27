हापुड़ में DM के आदेश की अवहेलना, निरस्त करने के बाद भी रात में लगाए गए होर्डिंग्स

जागरण संवाददाता, हापुड़। हापुड़ में नगर पालिका के मानकों को ताक पर रखकर दिए गए यूनिपोल के टेंडर का विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है। पालिका के अधिकारियों की शह पर यूनिपोल लगाने वालों ने प्रशासन के आदेश को स्वीकारने से इनकार कर दिया है।

स्थिति यह है कि टेंडर निरस्त हो जाने के बाद भी रात में शहर में यूनिपोल लगाए गए। इनको लगाने में भी मानकों का पालन नहीं किया गया। विरोध करने पर आसपास के लोगों को धमकी दी गई। मनमानी की शिकायत लोगों ने डीएम को भेजी है।

वहीं, सोमवार को डीएम से मिलकर कार्रवाई की मांग करेंगे। दो दिन पहले ही डीएम ने शहर में होर्डिंग और यूनिपोल के टेंडर और एक अन्य अनुमति को अनियमितता मिलने पर निरस्त करने के आदेश पालिका के ईओ को दिए थे।

डीएम को भेजी शिकायत में आरोप लगाया है कि सबली के बाहर पुराने दिल्ली हाईवे के कट पर एक कंपनी की ओर से नियम विरुद्ध नए यूनिपोल लगाए गए हैं। इसका हम लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन वह दबंगई पर उतारू हो गए। यह राष्ट्रीय राजमार्ग का हिस्सा है। इस मामले में नगर पालिका, लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों और पुलिस को सूचना दी गई।