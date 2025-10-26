Language
    कार्तिक पूर्णिमा मेले में सीएम योगी के अचानक दौरे से हड़कंप, अधिकारियों में मची अफरा-तफरी; रात भर चली तैयारियां

    By Anup Tiwari Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 11:33 AM (IST)

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़मुक्तेश्वर में कार्तिक पूर्णिमा मेले में अचानक आगमन से अधिकारियों में अफरा-तफरी मच गई। देर रात सूचना मिलने के बाद डीएम, एसपी सहित कई अधिकारी तैयारियों में जुट गए। जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायक और जिलाध्यक्ष समेत कई नेता भी तैयारियों को समय पर पूरा करने में लगे रहे।

    Hero Image

    तैयारियों में लगे रहे अधिकारी। जागरण

    जागरण संवाददाता, गढ़मुक्तेश्वर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गढ़मुक्तेश्वर में लगने वाले कार्तिक पूर्णिमा मेले में आज दोपहर 11:00 बजे पहुंच रहे हैं। देर रात्रि मिले इस कार्यक्रम के बाद अधिकारियों में अफरा-तफरी मच गई।

    सूचना मिलने के बाद डीएम अभिषेक पांडे, एसपी, एडिशनल एसपी, एडीएम, एसडीएम सहित अन्य अधिकारी रात भर सीएम के आगमन की तैयारियों में लगे रहे। इसके अतिरिक्त जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायक, जिला अध्यक्ष सहित तमाम नेतागण मेले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर तैयारी को समय से पूर्ण करने में जुटे रहे।

