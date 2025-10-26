कार्तिक पूर्णिमा मेले में सीएम योगी के अचानक दौरे से हड़कंप, अधिकारियों में मची अफरा-तफरी; रात भर चली तैयारियां

जागरण संवाददाता, गढ़मुक्तेश्वर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गढ़मुक्तेश्वर में लगने वाले कार्तिक पूर्णिमा मेले में आज दोपहर 11:00 बजे पहुंच रहे हैं। देर रात्रि मिले इस कार्यक्रम के बाद अधिकारियों में अफरा-तफरी मच गई।

सूचना मिलने के बाद डीएम अभिषेक पांडे, एसपी, एडिशनल एसपी, एडीएम, एसडीएम सहित अन्य अधिकारी रात भर सीएम के आगमन की तैयारियों में लगे रहे। इसके अतिरिक्त जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायक, जिला अध्यक्ष सहित तमाम नेतागण मेले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर तैयारी को समय से पूर्ण करने में जुटे रहे।