हापुड़ में नकली खाद निर्माण के कारोबार का भंडाफोड़, कारोबारियों पर एफआईआर; गोदाम किया सील

जागरण संवाददाता, हापुड़। सदर कोतवाली क्षेत्र के मोदीनगर रोड पर दो दिन पहले कृषि विभाग के अधिकारियों ने छापामारी की थी। यहां पर तीन गोदाम में नकली उर्वरक बनाया जा रहा था। टीम को पांच से ज्यादा बोरे नकली उर्वरक के मिले थे। अब पुलिस ने गोदाम स्वामियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। कृषि विभाग की टीम ने गोदामों को सील कर दिया था।

एसएचओ सदर देवेंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि दो दिन पहले मोदीनगर रोड पर स्थित एक स्कूल के पीछे कृषि अधिकार गौरव प्रकाश और उनकी टीम ने छापामार कार्रवाई की थी। इस दौरान पहले गोदाम में इंडियन पोटाश लिमिटेड की भारत एमओपी के नकली पैकेट और कट्टे बरामद किए गए थे।

इसके अलावा दूसरे गोदाम से भी इसी ब्रांड के बैग और बोरों की सिलाई करने वाली मशीन आदि बरामद की गई थी। तीसरे गोदाम से भी कृषि विभाग की टीम ने नकली पोटाश और उर्वरक के कट्टे और उनसे संबंधित सामान को बरामद किया गया था।

मौके पर काफी श्रमिक भी काम करते हुए मिले। कृषि विभाग के अधिकारियों को मौके से विक्की सिंह और कोमल श्याम ट्रेडर्स के नाम का विजीटिंग कार्ड भी बरामद हुआ था। श्रमिकों ने पूछताछ में बताया था कि वह कामगार है।