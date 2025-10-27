हापुड़ में नकली खाद निर्माण के कारोबार का भंडाफोड़, कारोबारियों पर एफआईआर; गोदाम किया सील
हापुड़ में कृषि विभाग ने मोदीनगर रोड पर तीन गोदामों पर छापा मारकर नकली उर्वरक बनाने का खुलासा किया। टीम ने 500 से ज़्यादा बोरे नकली उर्वरक बरामद किए और गोदामों को सील कर दिया। पुलिस ने गोदाम मालिकों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, जिसमें एटा और मेरठ में उर्वरक आपूर्ति के इनवाइस भी शामिल हैं।
जागरण संवाददाता, हापुड़। सदर कोतवाली क्षेत्र के मोदीनगर रोड पर दो दिन पहले कृषि विभाग के अधिकारियों ने छापामारी की थी। यहां पर तीन गोदाम में नकली उर्वरक बनाया जा रहा था। टीम को पांच से ज्यादा बोरे नकली उर्वरक के मिले थे। अब पुलिस ने गोदाम स्वामियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। कृषि विभाग की टीम ने गोदामों को सील कर दिया था।
एसएचओ सदर देवेंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि दो दिन पहले मोदीनगर रोड पर स्थित एक स्कूल के पीछे कृषि अधिकार गौरव प्रकाश और उनकी टीम ने छापामार कार्रवाई की थी। इस दौरान पहले गोदाम में इंडियन पोटाश लिमिटेड की भारत एमओपी के नकली पैकेट और कट्टे बरामद किए गए थे।
इसके अलावा दूसरे गोदाम से भी इसी ब्रांड के बैग और बोरों की सिलाई करने वाली मशीन आदि बरामद की गई थी। तीसरे गोदाम से भी कृषि विभाग की टीम ने नकली पोटाश और उर्वरक के कट्टे और उनसे संबंधित सामान को बरामद किया गया था।
मौके पर काफी श्रमिक भी काम करते हुए मिले। कृषि विभाग के अधिकारियों को मौके से विक्की सिंह और कोमल श्याम ट्रेडर्स के नाम का विजीटिंग कार्ड भी बरामद हुआ था। श्रमिकों ने पूछताछ में बताया था कि वह कामगार है।
उन्होंने बताया कि आईपीएल कंपनी भारत सरकार द्वारा अनुदानित पोटाश उर्वरक के नाम पर नकली पैकेजिग मैटेरियल मे नकली उर्वरक भरकर किसानों को बेचा जाना उर्वरक अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित नियन्त्रक आदेशों का उल्लंघन है।
उन्होंने बताया कि मौके से प्राप्त जनपद से बाहर एटा एवं मेरठ में उर्वरक आपूर्ति के इनवाइस विल पर अंकित फर्म कोमल श्याम ट्रेडर्स एवं प्रोपराइटर विक्की सिंह नामक व्यक्ति पता चंद्रलोक कालोनी मोदीनगर रोड हापुड़ और गोल्ड एग्रो साइंस न्यू शिवपुरी रेलवे रोड हापुड़ सहित कई के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
