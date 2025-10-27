क्यूआर कोड स्कैन करते ही मिलेगी कार्तिक पूर्णिमा मेले के रास्तों की जानकारी, पुलिस ड्यूटी का भी लग जाएगा पता

- कार्तिक पूर्णिमा मेले में पुलिस कर्मियों नहीं होगी परेशानी

- मेले में पुलिस ड्यूटी के लिए बनाए गए हैं व्हाट्सएप ग्रुप

-

अशरफ चौधरी, गढ़मुक्तेश्वर। गढ़ खादर क्षेत्र में लगने वाले कार्तिक पूर्णिमा मेले का आयोजन किया जाता हैं। जिसमें दिल्ली,राजस्थान, हरियाणा, मेरठ, बागपत, बुलंदशहर, गाजियाबाद सहित अन्य जगहों से करीब 35 लाख से अधिक श्रद्धालु आते हैं। जिनका जिम्मा प्रदेश की पांच हजार पुलिस की निगरानी में किया जाता हैं। जिसमें करीब तीस से चालीस जिलों की पुलिस की ड्यूटी की आमद मेले में ही होती हैं।

सीओ स्तुति सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि बाहरी जिलों के पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई जाती हैं। इसके लिए पहली बार आलाधिकारियों के निर्देश में ड्यूटी के जानकारी करने लिए ग्रुप बनाए गए हैं और एक क्यूआर कोड बनाया गया हैं।

जिसको मेला 2025 थाना सेक्टर ड्यूटी के नाम दिया गया हैं, इस क्यूआर कोड से मेले में पुलिस की ड्यूटी की जानकारी प्राप्त करने की व्यवस्था की गई है, जिससे लोगों को रास्ते की जानकारी मिल जाएगी और पुलिस सेवाओं के बारे में आसानी से पता चल जाएगा। इस व्यवस्था के तहत, पुलिस विभाग द्वारा क्यूआर कोड स्कैन करके पुलिस की ड्यूटी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।