हापुड़ में बुलडोजर पर गूंजा 'योगी-योगी' का नारा, युवाओं के इशारे पर 'बाबा' की मुस्कान ने चुराया दिल!

ध्रुव शर्मा, गढ़मुक्तेश्वर। मेले में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देखने के लिए अनेक लोग वहां जमीन समतल करने एवं गड्ढे आदि खोदने के लिए खड़े बुलडोजर, रोड रोलर पर चढ़ गए। इस बीच जैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके पास से गुजरे तो वहां खड़े लोगों ने उनकी तरफ जोर-जोर से योगी-योगी का नारा लगाना शुरू कर दिया।

इस दौरान जैसे ही योगी आदित्यनाथ का ध्यान लोगों की तरफ गया तो लोगों ने बुलडोजर की तरफ इशारा करते हुए ताली बजानी शुरू कर दी। मुख्यमंत्री भी जनता का इशारा समझकर मुस्करा दिए तथा उनका अभिवादन किया। गढ़मुक्तेश्वर के गंगा खादर क्षेत्र में लगने वाले कार्तिक पूर्णिमा मेले में रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे तो वहां मौजूद श्रद्धालुओं में उत्साह पनप गया। श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए मेले में रास्ते, अस्थाई पुल आदि बनाने का कार्य जोरों पर चल रहा है।

इस बीच रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेले में पहुंचे तो उनको देखने के लिए श्रद्धालुओं को सैलाब उमड़ पड़ा। कड़ी सुरक्षा को देखते हुए कुछ लोग मेले में जमीन समतल एवं अन्य कार्य के लिए लाए गए बुलडोजर एवं रोड रोलर पर चढ़ गए। मुख्यमंत्री जैसे ही गंगा पूजन के बाद वापस पैदल निरीक्षण करने निकले तो अचानक बुलडोजर पर खड़े लोगों ने महाराज जी- महाराज जी चिल्लाना शुरू कर दिया।

मुख्यमंत्री की नजर जैसे ही उनकी तरफ गई तो लोगों ने बुलडोजर की तरफ इशारा करके पुन: मुख्यमंत्री की तरफ इशारा कर दिया। युवाओं के इशारों (अपराधियों के मकान ऐसे ही तोड़ते रहो) को मुख्यमंत्री भी समझ गए। इसके बाद मुख्यमंत्री का हाथ अचानक हवा में उठा तथा मुस्कारते हुए उनको अभिवादन से उत्तर दे दिया। इसके बाद लोगों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए।

इस दौरान उन्होंने बैरिकेडिंग के पास खड़े कुछ बच्चों को चाकलेट बांटनी शुरू कर दी। कुछ बच्चों को चाकलेट नहीं मिली तो भीड़ से आवाज आई बाबा मैं तो रह ही गया। मुख्यमंत्री ने उसको भी चाकलेट दी तथा आगे बढ़ गए। चंद मिनटों में ही योगी अपनी मुस्कराहट एवं दुलार से लोगों का दिल जीत अधिकारियों के साथ समीक्षा करने के लिए चले गए।

पैदल निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ सांसद कंवर सिंह तंवर, क्षेत्रिय अध्यक्ष पश्चिमी उत्तर प्रदेश सतेंद्र शिशौदिया, जिले के प्रभारी मंत्री कपिल देव, जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा नागर हुण, विधायक हरेंद्र सिंह तेवतिया, सदर विधायक विजयपाल आढ़ती, जिलाध्यक्ष नरेश तोमर सहित अन्य लोग समीक्षा बैठक में चले गए। यहां मुख्यमंत्री ने मेले में बेहतर सुविधा करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध, मेले को धार्मिक एवं सांस्कृतिक रंग में बेहतर ढंग से रंगने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने गढ़ के मुढ़ा उद्योग के स्टाल का भी निरीक्षण किया।