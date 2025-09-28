Language
    चाचा के अंतिम संस्कार में डर-डर के शामिल हुआ युवक, पुलिस ने दी सुरक्षा; क्या है पूरा मामला?

    By Dhrub Sharma Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 12:25 PM (IST)

    सिंभावली के सिखेड़ा गांव में एक युवक शेरू पुलिस सुरक्षा में अपने चाचा के अंतिम संस्कार में शामिल हुआ। शेरू ने गांव के कुछ लोगों पर जमीन कब्जाने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पहले भी विवाद के चलते वह हापुड़ में रहने लगा था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    सिंभावली के सिखेड़ा गांव में एक युवक, शेरू, पुलिस सुरक्षा में अपने चाचा के अंतिम संस्कार में शामिल हुआ।

    जागरण संवाददाता, सिंभावली। सिखेड़ा गांव का एक युवक शनिवार को पुलिस की मौजूदगी में अपने चाचा के अंतिम संस्कार में शामिल हुआ। अंतिम संस्कार के बाद पुलिस उसे घर ले गई। यह दृश्य देखकर अंतिम संस्कार में मौजूद लोग सहम गए।

    सिंभावली पुलिस के अनुसार, सिखेड़ा गांव निवासी शेरू ने हापुड़ पुलिस अधीक्षक को शिकायत दी है। पीड़ित शेरू का आरोप है कि गांव के कुछ लोगों ने ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है। उसने इस संबंध में अधिकारियों से भी शिकायत की है।

    गांव में पहले भी उसका विवाद हुआ था, जिसमें उसने कुछ लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विवाद के बाद से शेरू अपने परिवार के साथ हापुड़ में रहता है। उसका आरोप है कि गांव के लोग उससे रंजिश रखते हैं। उसका आरोप है कि आरोपी उसे गांव आने पर जान से मारने की धमकी देते हैं।

    उसके चाचा का शनिवार को बीमारी के कारण निधन हो गया था। वह अपने चाचा के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए गांव आने से डर रहा था, इसलिए उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

    थाना प्रभारी महेंद्र सिंह ने बताया कि एक व्यक्ति ने जान को खतरा बताते हुए शिकायत दर्ज कराई है। इसके आधार पर, उसकी सहायता के लिए एक पुलिस दल भेजा गया। गांव में शांति-व्यवस्था बनी हुई है और आगे की जांच जारी है।