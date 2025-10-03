Language
    यूपी में महिलाओं को फ्री में सिखाया जा रहा गाड़ी चलाना, योगी सरकार ने शुरू किया नया अभियान

    By mukul mishra Edited By: Pooja Tripathi
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 09:08 PM (IST)

    हापुड़ के एकेपी पीजी कॉलेज में मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत महिलाओं को ड्राइविंग प्रशिक्षण दिया जाएगा। परिवहन विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में महिलाओं को ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में मदद की जाएगी। इसके साथ ही उन्हें महिला कल्याण विभाग की योजनाओं और हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी भी दी गई जिसका उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना है।

    ड्राइविंग माइ ड्रीम्स के माध्यम से महिलाओं व बालिकाओं को सिखाई जाएगी ड्राइविंग

    जागरण संवाददाता, हापुड़। मिशन शक्ति 5.0 अभियान के अंतर्गत एकेपी पीजी कॉलेज में महिलाओं और बालिकाओं को ड्राइविंग माइ ड्रीम्स (मेगा इवेंट) के माध्यम से न्यूनतम एक माह का ड्राइविंग का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

    ड्राइविंग के प्रशिक्षण की अवधि आवश्यकतानुसार बढ़ाई भी जा सकती है। प्रशिक्षण शुरू करने से पहले शुक्रवार को कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान उपस्थित छात्राओं और महिलाओं को विभिन्न जानकारियां दी गईं।

    एआरटीओ प्रवर्तन रमेश कुमार चौबे ने बताया कि परिवहन विभाग के तत्वावधान में उनके व एआरटीओ प्रशासन छवि सिंह चौहान द्वारा कॉलेज में महिलाओं और बालिकाओं को ड्राइविंग माइ ड्रीम्स (मेगा इवेंट) के माध्यम से जिला प्रशासन द्वारा प्रशिक्षकों (यथा संभव महिला प्रशिक्षक) को चिह्नित किया जाएगा।

    एक माह की अवधि बढ़ाई भी जा सकती है

    जिसके माध्यम से वयस्क महिलाओं एवं बालिकाओं को प्रेरित करते हुए न्यूनतम एक माह (आवश्यकतानुसार अवधि बढ़ाई जा सकती है) का ड्राइविंग कोर्स कराया जाएगा। जिले में कम से कम 100 महिलाओं एवं बालिकाओं को प्रशिक्षित कराते हुए उनका ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का लक्ष्य है।

    इस दौरान एआरटीओ प्रशासन छवि सिंह चौहान ने ड्राइविंग लाइसेंस के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया।

    क्या है प्रक्रिया

    जो महिलाएं ड्राइविंग सीखने की इच्छुक हैं, अपने जिले के नियत सेंटर पर जाएं और वहां उनकी ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस बनवाने में मदद की जाएगी। वहीं पर उन्हें ड्राइविंग भी सिखाई जाएगी।

    हापुड़ में यह सेंटर एकेपी कॉलेज है। महिलाएं यहां आकर सभी जानकारी प्राप्त कर सकती हैं।

    महिलाएं व बालिकाएं दोनों उठा सकती हैं फायदा

    रमेश चौबे द्वारा बताया गया कि मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत महिलाओं एवं बालिकाओं जागरूक करते हुए प्रशिक्षण एवं लाइसेंस बनवाया जाएगा। साथ ही प्रशिक्षिण कार्यक्रम प्रत्येक तहसील व ब्लॉक में एक माह तक आयोजित किया जाएगा।

    जिला प्रोबेशन अधिकारी स्मिता सिंह, आर्य कन्या महाविद्यायल के प्राचार्य, स्टाफ व छात्राओं, वन स्टाप सेंटर से रविता चौहान, नेहा आदि उपस्थित रहे।

    कार्यक्रम में महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, स्पॉन्सरशिप आदि की जानकारी दी गई।

    साथ ही हेल्पलाइन नंबर्स जैसे महिलाओं की सुरक्षा हेतु हेल्पलाइन नंबर 1090 वूमेन पावर, 181 महिला हेल्पलाइन, 1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 1098 चाइल्डलाइन, 1930 साइबर हेल्पलाइन, 101 अग्निशमन सेवा, 108 एंबुलेंस सेवा की जानकारी प्रदान की गई।